Saltillo: ¿Vacaciones baratas? No se deje engañar; evite estafas

Con la llegada de las vacaciones, también se multiplican las ofertas irresistibles de vuelos baratos y paquetes todo incluido. Sin embargo, este es también el momento en que los estafadores aprovechan para engañar a viajeros desprevenidos, lo que podría derivar en la pérdida de dinero y la cancelación de planes.

Las estafas en viajes son más comunes de lo que parece. De acuerdo con especialistas, los fraudes en paquetes y servicios turísticos falsos pueden ofrecer precios hasta un 30 por ciento más bajos que los del mercado, atrayendo a viajeros incautos con ofertas engañosas.

Este año, los saltillenses tienen como lugares preferidos para viajar: Mazatlán y Cancún, además en el mismo Estado figuran Arteaga y Cuatro Ciénegas.

El pasado 25 de febrero, un grupo de personas denunció que fueron estafadas por la agencia “Viajes Moreno” después de que el dueño, Jesús Moreno, falleciera y los encargados se negaran a devolver el dinero pagado por un viaje a Mazatlán, según señalaron.

Según algunos denunciantes, pagaron montos que oscilan entre los 23 mil 500 y 30 mil pesos por varios boletos y paquetes. En redes sociales, la última publicación de la agencia sobre ese viaje en específico se realizó el 8 de enero de este año, ofreciendo un paquete de 3 mil 700 pesos por persona, que incluía cuatro días y tres noches de hospedaje, el viaje redondo y seguro de viajero.

“Los delincuentes saben que estamos buscando ofertas y que, con la emoción de encontrar un buen precio, podemos bajar la guardia y no revisar bien antes de pagar”, advierte Fátima Herrera, Product Manager de Klibu, una plataforma especializada en verificación de identidades.

TEMPORADA ALTA PARA VIAJAR... Y PARA ESTAFADORES

Las vacaciones de Semana Santa, que este año se celebrarán del 13 al 20 de abril, representan una oportunidad para descansar, pero también para los estafadores que buscan aprovechar el incremento en la demanda de viajes. La Policía Cibernética reportó en 2023 un promedio de 19 denuncias mensuales relacionadas con fraudes en la compra de paquetes vacacionales, de las cuales el 68 por ciento ocurrió a través de sitios web fraudulentos y el 32 por ciento mediante redes sociales.

CONSEJOS PARA EVITAR FRAUDES

Para disfrutar unas vacaciones sin preocupaciones, Klibu recomienda seguir estos consejos que ayudarán a proteger tu dinero:

Investiga antes de pagar: Antes de adquirir un paquete, verifica la reputación de la agencia o plataforma. Consulta su página web, busca reseñas de otros usuarios y comprueba si está registrada en la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Desconfía de precios demasiado bajos: Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Compara precios en diferentes sitios y desconfía de descuentos exagerados.

Verifica la seguridad de la página web: Antes de ingresar tus datos financieros, asegúrate de que la URL comience con “https://” y de que tenga el icono de candado en la barra de direcciones.

Contacta al hotel o aerolínea directamente: Si tienes dudas sobre la autenticidad de tu reservación, comunícate con el establecimiento para confirmarla antes de realizar cualquier pago.

Utiliza métodos de pago seguros: Evita realizar transferencias a cuentas personales o pagos en efectivo en tiendas de conveniencia. Opta por tarjetas de crédito o plataformas reconocidas que ofrezcan protección al consumidor.

“Planear unas vacaciones familiares debería ser una experiencia emocionante y libre de preocupaciones. Sin embargo, la realidad es que los fraudes están a la orden del día, especialmente en temporadas altas como Semana Santa. Siguiendo estas recomendaciones, podrás proteger tu dinero y disfrutar plenamente de tu viaje”, concluye Fátima Herrera.