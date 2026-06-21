Saltillo: ignora el alto motociclista y termina con ambas piernas fracturadas en aparatoso choque

Un joven motociclista de 24 años resultó con fracturas en ambas piernas tras sufrir un accidente vial en calles de la colonia La Madrid, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el señalado como responsable conducía una motocicleta sobre la calle Pablo Neruda con dirección de poniente a oriente.

Presuntamente, al llegar al cruce con la calle Francisco de Urdiñola, el joven hizo caso omiso del señalamiento de alto, por lo que, al incorporarse, se impactó contra el costado izquierdo de un vehículo de la marca Chevrolet que circulaba de sur a norte con vía preferencial. Tras el impacto, el motociclista terminó sobre la carpeta asfáltica, mientras que el conductor del vehículo frenó de manera repentina, resultando con daños en el parabrisas y en la parte delantera del costado izquierdo de la unidad. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación a fin de prevenir otro accidente.

El joven responsable se retorcía de dolor, por lo que paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, fue trasladado a un hospital particular para recibir atención médica, ya que sufrió diversas fracturas en ambas extremidades inferiores. Familiares de los involucrados acudieron al lugar del accidente para tratar de llegar a un acuerdo; sin embargo, ante la negativa de aceptar la responsabilidad, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.