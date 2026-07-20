Nuevo video agrava caso de maltrato animal en Saltillo; perrito habría sido atropellado tres veces antes de ser arrastrado

La organización informó que, desde que se conoció el caso, solicitó la intervención de las autoridades ministeriales y ha colaborado de manera directa con las diligencias. Como parte del procedimiento, representantes de la asociación acudieron, junto con vecinos del sector, a ratificar la denuncia y entregar información que fortalecerá la carpeta de investigación.

La investigación por el presunto caso de maltrato animal ocurrido en el fraccionamiento Villa San Miguel, en Saltillo, continúa avanzando luego de que integrantes de la asociación Dignidad Animal A.C. acudieran este lunes ante la Fiscalía General del Estado para presentar formalmente la denuncia y aportar nuevos elementos que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Entre las pruebas que serán incorporadas se encuentra el dictamen médico veterinario del perro lesionado, documento solicitado por la Fiscalía para conocer el estado de salud del animal y determinar el alcance de las lesiones que presenta. Para ello, personal de la asociación acudió a la clínica donde el can permanece bajo resguardo oficial.

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PERRITO CONTINÚA CON VIDA PERO CON PRONÓSTICO RESERVADO

De acuerdo con Dignidad Animal, el perro continúa con vida y recibe atención médica especializada; sin embargo, su condición es delicada y el pronóstico permanece reservado, por lo que seguirá bajo vigilancia veterinaria mientras evoluciona su estado de salud.

La asociación explicó que, por instrucciones de la Fiscalía General del Estado, el animal permanece bajo custodia como parte de la investigación ministerial, razón por la cual no ha sido posible difundir fotografías o imágenes de su recuperación, con el fin de no interferir con el proceso legal.

Asimismo, reiteró que dará seguimiento puntual al caso y continuará colaborando con las autoridades para que se sancione cualquier conducta constitutiva de maltrato o crueldad animal, además de agradecer la participación de vecinos y ciudadanos que reportaron oportunamente los hechos.

NUEVO VIDEO COMENZÓ A CIRCULAR EN REDES

En las últimas horas, además, comenzó a circular en redes sociales un nuevo video que, de acuerdo con información difundida por medios locales, mostraría una secuencia previa al momento en que el perro fue arrastrado por una camioneta. En las imágenes presuntamente se observa que el animal habría sido atropellado en tres ocasiones antes de quedar sujeto al vehículo.

Ese material podría convertirse en un elemento adicional para la investigación, aunque hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial si el video ya fue incorporado como evidencia dentro de la carpeta correspondiente.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar la mecánica de los hechos y establecer las responsabilidades legales que pudieran derivarse del caso.