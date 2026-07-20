Nuevo video agrava caso de maltrato animal en Saltillo; perrito habría sido atropellado tres veces antes de ser arrastrado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Nuevo video agrava caso de maltrato animal en Saltillo; perrito habría sido atropellado tres veces antes de ser arrastrado
    Dignidad Animal A.C. presentó la denuncia formal y entregó nuevos elementos para fortalecer la investigación por presunto maltrato animal en Saltillo. DIGNIDAD ANIMAL, A.C.

Mientras el can permanece bajo resguardo oficial con pronóstico reservado, la asociación Dignidad Animal A.C. formalizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado

La investigación por el presunto caso de maltrato animal ocurrido en el fraccionamiento Villa San Miguel, en Saltillo, continúa avanzando luego de que integrantes de la asociación Dignidad Animal A.C. acudieran este lunes ante la Fiscalía General del Estado para presentar formalmente la denuncia y aportar nuevos elementos que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La organización informó que, desde que se conoció el caso, solicitó la intervención de las autoridades ministeriales y ha colaborado de manera directa con las diligencias. Como parte del procedimiento, representantes de la asociación acudieron, junto con vecinos del sector, a ratificar la denuncia y entregar información que fortalecerá la carpeta de investigación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-a-perrito-arrastrado-por-camioneta-en-saltillo-investigan-posible-maltrato-animal-DK22280074

Entre las pruebas que serán incorporadas se encuentra el dictamen médico veterinario del perro lesionado, documento solicitado por la Fiscalía para conocer el estado de salud del animal y determinar el alcance de las lesiones que presenta. Para ello, personal de la asociación acudió a la clínica donde el can permanece bajo resguardo oficial.

PERRITO CONTINÚA CON VIDA PERO CON PRONÓSTICO RESERVADO

De acuerdo con Dignidad Animal, el perro continúa con vida y recibe atención médica especializada; sin embargo, su condición es delicada y el pronóstico permanece reservado, por lo que seguirá bajo vigilancia veterinaria mientras evoluciona su estado de salud.

La asociación explicó que, por instrucciones de la Fiscalía General del Estado, el animal permanece bajo custodia como parte de la investigación ministerial, razón por la cual no ha sido posible difundir fotografías o imágenes de su recuperación, con el fin de no interferir con el proceso legal.

Asimismo, reiteró que dará seguimiento puntual al caso y continuará colaborando con las autoridades para que se sancione cualquier conducta constitutiva de maltrato o crueldad animal, además de agradecer la participación de vecinos y ciudadanos que reportaron oportunamente los hechos.

NUEVO VIDEO COMENZÓ A CIRCULAR EN REDES

En las últimas horas, además, comenzó a circular en redes sociales un nuevo video que, de acuerdo con información difundida por medios locales, mostraría una secuencia previa al momento en que el perro fue arrastrado por una camioneta. En las imágenes presuntamente se observa que el animal habría sido atropellado en tres ocasiones antes de quedar sujeto al vehículo.

Ese material podría convertirse en un elemento adicional para la investigación, aunque hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial si el video ya fue incorporado como evidencia dentro de la carpeta correspondiente.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar la mecánica de los hechos y establecer las responsabilidades legales que pudieran derivarse del caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crueldad Animal
Redes sociales
Rescate Animal

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más agujeros a los pozos

Más agujeros a los pozos
true

El Saltillo de ayer
true

POLITICÓN: Xavier Herrera regresa al SIMAS Torreón con la encomienda de poner orden
Exigen que la empresa pague los salarios adeudados o entregue una liquidación al 100 por ciento.

Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación
La Policía Ambiental y Dignidad Animal A.C. presentaron denuncias para investigar el presunto caso de maltrato.

Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
Isaac del Toro resistió el exigente ascenso al Plateau de Solaison para completar el podio de la jornada.

Isaac del Toro supera una caída, acaba tercero en la Etapa 15 y escala al podio del Tour de Francia
“Para nosotros, ese déficit constituye una emergencia, ya que representa empleos y producción que se trasladan al extranjero en lugar de quedarse aquí”, declaró Jaimeson Greer.

Viene una nueva ola de aranceles de Estados Unidos a finales de julio, advierte Greer
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el gobernador de la región de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky (no aparece en la imagen), en el Kremlin en Moscú, Rusia.

El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump