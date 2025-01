‘Se necesita dedicación y amor’: los premios ‘Manuel Corpus Beltrán’ reflejan el compromiso de los policías saltillenses

“Mi papá era policía, en paz descanse, y yo le preguntaba que si podría trabajar como él. Me dijo que sí y comencé a trabajar en la caseta de la Alameda de Zaragoza. Era muy diferente a ahora porque no había ni muchas unidades ni muchos elementos.

“Yo sentí mucha felicidad porque nunca me había tocado y, a la vez, orgulloso. Me emocioné, le platiqué a mi señora y me dijo: ‘Échale más fibra, mijo, que dependemos de ti’. Me gustaría agradecerle a mi familia y, si vivieran, a mi mamá y a mi papá también”, compartió el galardonado.

Uno de sus compañeros destacó: “Resulta una inspiración verlo llegar a tantos años de servicio. Se necesita esfuerzo, dedicación y tenerle mucho amor al trabajo que realizamos”.

SERVICIOS DISTINGUIDOS

Aracely Guillermo Herrera

“Para mí, ser policía es algo que tengo como vocación. Yo decidí entrar a la corporación ya que, cuando tenía 15 años, tuve una mala experiencia con unos policías cerca de mi casa, y de ahí nació mi idea de cambiar el trato que se me dio a mí.

“Nuestra unidad está encargada de atender todos los delitos cibernéticos. Hacemos prevención de hackeo de cuentas y todos los delitos digitales que se puedan realizar. Estoy sorprendida y orgullosa de recibir el galardón, y quiero agradecer por la oportunidad de estar en el grupo y a mi familia por el apoyo que me han brindado.”

Antonio Charles, también de la unidad cibernética, señaló: “Aracely ha demostrado ser una persona con muchos valores, muy trabajadora, muy leal y muy capaz”.