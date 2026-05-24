Vuelca conductor ebrio tras impactarse contra un tope en Saltillo

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    Vuelca conductor ebrio tras impactarse contra un tope en Saltillo
    De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo golpeó en varias ocasiones los topes que delimitan la ciclovía, situación que habría contribuido a que se registrara la aparatosa volcadura. MARTÍN ROJAS

Automovilistas que presenciaron el accidente auxiliaron al conductor y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de la gravedad de sus lesiones

Un hombre presuntamente en estado de ebriedad terminó volcando su camioneta durante la madrugada de este miércoles sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, resultando lesionado y siendo trasladado a un hospital, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 02:30 horas, cuando Gerardo conducía una camioneta Ford Expedition con dirección al norte sobre la lateral del periférico.

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$!Automovilistas que transitaban por el sector acudieron en auxilio del conductor, logrando sacarlo del interior de la unidad antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.
Automovilistas que transitaban por el sector acudieron en auxilio del conductor, logrando sacarlo del interior de la unidad antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. MARTÍN ROJAS

Fue al llegar al cruce con la calle San Miguel de Luna, en la colonia Colinas de San Francisco, donde presuntamente perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad y al aparente estado inconveniente en el que se encontraba.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría sufrido un momento de distracción o incluso se habría quedado dormido al volante, provocando que los neumáticos golpearan en repetidas ocasiones los topes que delimitan la ciclovía.

Lo anterior ocasionó que la unidad se descontrolara y, al intentar corregir la trayectoria con un brusco volantazo, terminara volcando aparatosamente.

Automovilistas que transitaban por la zona se aproximaron para auxiliar al conductor y lograron sacarlo del interior de la camioneta. Posteriormente, solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al notar que no podía ponerse de pie y se quejaba de intensos dolores en diversas partes del cuerpo.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención prehospitalaria al lesionado y determinaron su traslado al Hospital General debido a una probable fractura en uno de sus brazos.
Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención prehospitalaria al lesionado y determinaron su traslado al Hospital General debido a una probable fractura en uno de sus brazos. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, diagnosticándole una probable fractura en el brazo izquierdo, por lo que fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente, aseguraron la unidad siniestrada y turnaron el caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.

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