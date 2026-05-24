Vuelca conductor ebrio tras impactarse contra un tope en Saltillo

Los hechos ocurrieron poco antes de las 02:30 horas, cuando Gerardo conducía una camioneta Ford Expedition con dirección al norte sobre la lateral del periférico.

Un hombre presuntamente en estado de ebriedad terminó volcando su camioneta durante la madrugada de este miércoles sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, resultando lesionado y siendo trasladado a un hospital, en Saltillo .

Fue al llegar al cruce con la calle San Miguel de Luna, en la colonia Colinas de San Francisco, donde presuntamente perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad y al aparente estado inconveniente en el que se encontraba.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría sufrido un momento de distracción o incluso se habría quedado dormido al volante, provocando que los neumáticos golpearan en repetidas ocasiones los topes que delimitan la ciclovía.

Lo anterior ocasionó que la unidad se descontrolara y, al intentar corregir la trayectoria con un brusco volantazo, terminara volcando aparatosamente.

Automovilistas que transitaban por la zona se aproximaron para auxiliar al conductor y lograron sacarlo del interior de la camioneta. Posteriormente, solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al notar que no podía ponerse de pie y se quejaba de intensos dolores en diversas partes del cuerpo.