Sorprende serpiente exótica en pleno Centro de Saltillo; Policía Ambiental la captura

La presencia de una serpiente en pleno Centro de Saltillo provocó la movilización de elementos de la Policía Ambiental durante la mañana de este jueves, luego de que ciudadanos reportaran al reptil desplazándose entre las calles de una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El reporte fue atendido en el sector comprendido por las calles La Llave y Ateneo, donde vecinos y transeúntes solicitaron el apoyo de las autoridades al detectar al animal sobre la vía pública, lo que generó preocupación por el riesgo que pudiera representar para quienes circulaban por el lugar.