Sorprende serpiente exótica en pleno Centro de Saltillo; Policía Ambiental la captura

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    Sorprende serpiente exótica en pleno Centro de Saltillo; Policía Ambiental la captura
    El reptil fue asegurado sin que se registraran personas lesionadas durante el operativo. POLICÍA AMBIENTAL

La víbora fue asegurada por la Policía Ambiental, luego de que ciudadanos reportaran su presencia sobre la vía pública

La presencia de una serpiente en pleno Centro de Saltillo provocó la movilización de elementos de la Policía Ambiental durante la mañana de este jueves, luego de que ciudadanos reportaran al reptil desplazándose entre las calles de una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El reporte fue atendido en el sector comprendido por las calles La Llave y Ateneo, donde vecinos y transeúntes solicitaron el apoyo de las autoridades al detectar al animal sobre la vía pública, lo que generó preocupación por el riesgo que pudiera representar para quienes circulaban por el lugar.

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Al arribar al sitio, los oficiales implementaron un operativo para controlar al ejemplar y lograron capturarlo sin incidentes ni personas lesionadas. Posteriormente, la serpiente fue colocada en un contenedor especial para su traslado a un sitio seguro.

De acuerdo con la información preliminar, el reptil corresponde a una especie exótica que no forma parte de la fauna silvestre de la región, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a que habría escapado de un domicilio donde presuntamente era mantenido como mascota.

El ejemplar permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar su destino conforme a los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre y especies no nativas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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