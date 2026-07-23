Sorprende serpiente exótica en pleno Centro de Saltillo; Policía Ambiental la captura
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La víbora fue asegurada por la Policía Ambiental, luego de que ciudadanos reportaran su presencia sobre la vía pública
La presencia de una serpiente en pleno Centro de Saltillo provocó la movilización de elementos de la Policía Ambiental durante la mañana de este jueves, luego de que ciudadanos reportaran al reptil desplazándose entre las calles de una de las zonas más transitadas de la ciudad.
El reporte fue atendido en el sector comprendido por las calles La Llave y Ateneo, donde vecinos y transeúntes solicitaron el apoyo de las autoridades al detectar al animal sobre la vía pública, lo que generó preocupación por el riesgo que pudiera representar para quienes circulaban por el lugar.
Al arribar al sitio, los oficiales implementaron un operativo para controlar al ejemplar y lograron capturarlo sin incidentes ni personas lesionadas. Posteriormente, la serpiente fue colocada en un contenedor especial para su traslado a un sitio seguro.
De acuerdo con la información preliminar, el reptil corresponde a una especie exótica que no forma parte de la fauna silvestre de la región, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a que habría escapado de un domicilio donde presuntamente era mantenido como mascota.
El ejemplar permanecerá bajo resguardo de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar su destino conforme a los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre y especies no nativas.