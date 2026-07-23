Coordinación entre UNIF y C2 permitió ubicar y detener a presunto robacarros en Saltillo (video)

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    Coordinación entre UNIF y C2 permitió ubicar y detener a presunto robacarros en Saltillo (video)
    Cámaras conectadas al C2 captaron parte de la persecución del taxi robado y del vehículo que lo seguía, mientras elementos de la Comisaría mantenían el operativo. CORTESÍA

Monitoristas dieron seguimiento con cámaras al recorrido del vehículo mientras policías mantenían la persecución hasta concretar la captura

La coordinación entre elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) permitió ubicar y detener a Daniel Humberto “N”, señalado como probable responsable del robo de un vehículo en Saltillo.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su servicio los elementos de la UNIF recibieron el reporte del robo de un Nissan Tsuru. Minutos después localizaron un vehículo con las mismas características en calles de la Zona Centro, mientras el conductor de un Honda blanco intentaba darle alcance.

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Los policías iniciaron la persecución del presunto responsable, quien huyó por el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección a la colonia Landín. De forma paralela, monitoristas del C2 dieron seguimiento al recorrido mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Según el reporte oficial, durante la fuga el conductor ingresó en sentido contrario por la calzada Antonio Narro y posteriormente por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, donde impactó una patrulla de la Policía Municipal.

La persecución concluyó sobre el bulevar Antonio Cárdenas, donde elementos de la Comisaría lograron detener a Daniel Humberto “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que la intervención fue resultado del trabajo coordinado entre las áreas operativas y el sistema de videovigilancia, lo que permitió mantener el seguimiento del vehículo durante toda la persecución.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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