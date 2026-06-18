Sujeto le prende fuego a su propio auto, en Saltillo

Un hombre presuntamente bajo los efectos de las drogas acudió a un terreno ajeno ubicado en la colonia González Norte y prendió fuego a su propio vehículo.

Se trata de un Dodge Stratus modelo 2002, el cual quedó completamente inservible y abandonado sobre el cruce de las calles Tomás González y El Rosario.

De acuerdo con habitantes del sector, el propietario, a quien conocen como Óscar, apodado “El Óscar”, llegó al predio alrededor de las 3:30 de la tarde.

Según los testimonios, permaneció varias horas dentro del automóvil consumiendo cerveza. Más tarde, comenzó a dañar el vehículo, aunque los vecinos no precisaron qué objeto o método utilizó.