Sujeto le prende fuego a su propio auto, en Saltillo
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Presuntamente el individuo se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas
Un hombre presuntamente bajo los efectos de las drogas acudió a un terreno ajeno ubicado en la colonia González Norte y prendió fuego a su propio vehículo.
Se trata de un Dodge Stratus modelo 2002, el cual quedó completamente inservible y abandonado sobre el cruce de las calles Tomás González y El Rosario.
De acuerdo con habitantes del sector, el propietario, a quien conocen como Óscar, apodado “El Óscar”, llegó al predio alrededor de las 3:30 de la tarde.
Según los testimonios, permaneció varias horas dentro del automóvil consumiendo cerveza. Más tarde, comenzó a dañar el vehículo, aunque los vecinos no precisaron qué objeto o método utilizó.
Indicaron que, una vez que el área del motor comenzó a incendiarse, el hombre salió corriendo con dirección a las vías del tren que conectan con la colonia Antonio Cárdenas.
En cuestión de segundos, las llamas se intensificaron, por lo que los testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Estación 3 acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.
Posteriormente, familiares del responsable arribaron al sitio y señalaron que el hombre había huido hacia las vías del tren, donde afirmaron haberlo visto tranquilo. Asimismo, presumieron que se encontraba en estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.
Los familiares también aclararon que, antes de que iniciara el incendio, Óscar les llamó por teléfono para advertirles que tenía la intención de dañar su propio automóvil.
Finalmente, cumplió su amenaza y ahora podría enfrentar responsabilidades legales por los daños ocasionados.