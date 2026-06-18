Cruza la calle y termina adulta mayor lesionada tras ser embestida por un taxi en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Cruza la calle y termina adulta mayor lesionada tras ser embestida por un taxi en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la mujer lesionada y realizaron una valoración de sus condiciones físicas para determinar el tratamiento médico correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropellamiento

Una mujer de 78 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un taxi cuando cruzaba la calle en el cruce de Mariano Matamoros y Ramón Corona, en la Zona Centro de Saltillo, la mañana de este jueves.

Conforme a lo señalado por testigos, la afectada, identificada como Catalina ¨N¨, fue impactada por la unidad de alquiler conducida por José ¨N¨, de 71 años de edad, quien, a pesar de intentar esquivarla, no logró evitar el atropellamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vinculan-a-proceso-a-saltillense-por-feminicidio-en-grado-de-tentativa-en-nuevo-leon-NP21489206
$!El conductor del taxi involucrado permaneció en el sitio tras el percance, mientras elementos de la Policía Municipal recababan información para integrar el reporte y deslindar responsabilidades.
El conductor del taxi involucrado permaneció en el sitio tras el percance, mientras elementos de la Policía Municipal recababan información para integrar el reporte y deslindar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Personas que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato para auxiliar a la mujer mientras se solicitaba apoyo a los cuerpos de emergencia a través del sistema 911, requiriendo la presencia de una patrulla y una ambulancia.

$!El accidente ocurrió en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Ramón Corona, una zona de constante tránsito vehicular y peatonal en el centro de la ciudad.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Ramón Corona, una zona de constante tránsito vehicular y peatonal en el centro de la ciudad. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle atención médica y valorar las lesiones que presentaba, determinando posteriormente las acciones a seguir de acuerdo con su estado de salud.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, recabar información y realizar el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades.

.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Relevo y futurismo

Relevo y futurismo
true

Dos bancos para los tentáculos de Andy

true

POLITICÓN: Venta de baterías robadas, un mercado negro en expansión en Saltillo

La orden judicial fue emitida dentro de una carpeta de investigación relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde la señalada habría laborado, de acuerdo con información proporcionada por autoridades ministeriales.

Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo
José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”, fue detenido en Monterrey y posteriormente presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León
Las fotografías fueron compartidas por la propia selección uzbeka a través de sus cuentas oficiales.

‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

El vicepresidente JD Vance llega para hablar con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.

Vance, un escéptico de las guerras extranjeras, es el rostro del acuerdo tentativo de Trump con Irán

El presidente Donald Trump durante su gira europea, donde reconoció que las complejas negociaciones con Irán se prolongarán en el tiempo.

Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa