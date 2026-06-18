Cruza la calle y termina adulta mayor lesionada tras ser embestida por un taxi en Saltillo

Una mujer de 78 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un taxi cuando cruzaba la calle en el cruce de Mariano Matamoros y Ramón Corona, en la Zona Centro de Saltillo, la mañana de este jueves.

Conforme a lo señalado por testigos, la afectada, identificada como Catalina ¨N¨, fue impactada por la unidad de alquiler conducida por José ¨N¨, de 71 años de edad, quien, a pesar de intentar esquivarla, no logró evitar el atropellamiento.