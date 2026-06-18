Cruza la calle y termina adulta mayor lesionada tras ser embestida por un taxi en Saltillo
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Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropellamiento
Una mujer de 78 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un taxi cuando cruzaba la calle en el cruce de Mariano Matamoros y Ramón Corona, en la Zona Centro de Saltillo, la mañana de este jueves.
Conforme a lo señalado por testigos, la afectada, identificada como Catalina ¨N¨, fue impactada por la unidad de alquiler conducida por José ¨N¨, de 71 años de edad, quien, a pesar de intentar esquivarla, no logró evitar el atropellamiento.
Personas que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato para auxiliar a la mujer mientras se solicitaba apoyo a los cuerpos de emergencia a través del sistema 911, requiriendo la presencia de una patrulla y una ambulancia.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle atención médica y valorar las lesiones que presentaba, determinando posteriormente las acciones a seguir de acuerdo con su estado de salud.
Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, recabar información y realizar el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades.
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