“Toda el área se levantó”: así vivió Saltillo el debut de México en el Mundial 2026

No importó si estaban trabajando, comiendo o simplemente pasando la tarde en una plaza comercial. Cuando México anotó su primer gol en el Mundial 2026, los gritos se escucharon en restaurantes, pasillos y áreas comerciales de Saltillo. El debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica transformó este jueves el ambiente cotidiano de distintos centros comerciales de la ciudad, donde cientos de personas se reunieron para compartir la emoción mundialista.

Desde antes del inicio del encuentro, en plazas como Galerías Saltillo, Paseo Villalta, Plaza Real y Plaza Patio comenzaron a verse familias completas con jerseys verdes, parejas buscando una pantalla para seguir el partido y trabajadores que aprovecharon cualquier momento libre para enterarse del marcador. Aunque varias plazas no instalaron transmisiones públicas, restaurantes y establecimientos se convirtieron en los principales puntos de reunión, con mesas llenas y clientes atentos a cada jugada. En Paseo Villalta, una pantalla gigante reunió a decenas de personas en el centro de la plaza. Ahí, niños corrían con banderas, familias completas se acomodaban frente a la transmisión y durante el medio tiempo se organizaron concursos y dinámicas para los más pequeños. UN MUNDIAL QUE UNE GENERACIONES Pero más allá del futbol, el Mundial también se convirtió en una experiencia familiar y emocional para muchos asistentes. Carlos acudió junto a su esposa e hijo para ver el encuentro. Mientras observaba el partido, recordó cómo su pasión por la Selección Mexicana comenzó desde que era niño. “Mi papá se sentaba conmigo en la sala, se ponía su playera verde y no se movía de ahí. Hoy siento que le estoy pasando esa misma estafeta a mi hijo”, contó.

Para él, este Mundial se vive distinto por celebrarse en México. “No tienes que esperar a que sea de madrugada para ver los partidos; la fiesta está aquí, en nuestra casa”, expresó. Cuando cayó el gol mexicano, dijo, el ambiente cambió de inmediato. “Toda el área de comida se levantó al mismo tiempo. Esa unión que te da el futbol es increíble”, relató. El ambiente también alcanzó a quienes trabajaban durante el encuentro. Diego Romero Flores y Brenda Lucía Hernández Romero, empleados del estacionamiento de Paseo Villalta, comentaron que incluso desde sus áreas podían escuchar los festejos de la gente. “Yo estaba abajo y se escucharon hasta allá los gritos cuando cayó el gol”, recordó Diego. Ambos coincidieron en que este Mundial se siente diferente al realizarse en México. “Hay más emoción y más ambiente”, señalaron. En restaurantes de la ciudad, trabajadores y empleados también vivieron el partido entre órdenes, pantallas y celebraciones improvisadas. Mauricio Torres, chef de un restaurante, explicó que desde meses atrás comenzaron a prepararse para la temporada mundialista con decoración temática y nuevas pantallas. “Hasta se pone la piel chinita cuando juega México”, expresó. Comentó que incluso dentro de cocina instalaron televisiones para que el personal pudiera seguir el partido mientras trabajaba. “Aunque estamos chambeando, también estamos con la emoción viendo el partido”, dijo. Por su parte, Omar de León, encargado de otro restaurante, reconoció que la asistencia superó lo esperado. “Esperábamos menos gente y llegó mucha más. Estamos llenos”, comentó. Pero lo que más le llamó la atención fue el ambiente entre desconocidos. “Hay mucha comunidad y compañerismo. Todos están unidos por el primer partido del Mundial”, señaló. Entre aplausos, gritos, playeras verdes y festejos, el debut de México logró algo que pocas cosas consiguen en la ciudad: detener por unos minutos la rutina y reunir a cientos de personas alrededor de una misma emoción.

Publicidad