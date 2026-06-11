Mundial impulsa movilidad; Saltillo mantiene dinamismo con la temporada de Saraperos: inDrive

Mientras las ciudades sede del torneo internacional de futbol registran incrementos históricos en la demanda de transporte por aplicación, Saltillo mantiene una dinámica constante de movilidad impulsada por la actividad deportiva local, particularmente durante la temporada de los Saraperos. De acuerdo con un análisis de la plataforma de movilidad y entregas inDrive, la expectativa generada por el torneo ha provocado aumentos sin precedentes en las solicitudes de viaje en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, incluso por encima de eventos masivos como las recientes presentaciones del cantante Bad Bunny.

La empresa reportó que, en la semana previa al arranque de la competencia, las solicitudes crecieron 37 por ciento en Guadalajara, 26 por ciento en Monterrey y 17 por ciento en la capital del País respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el fenómeno deportivo también tiene impacto en ciudades fuera de las sedes mundialistas. En el caso de Saltillo, los datos de la plataforma indican que algunos encuentros de los Saraperos generan incrementos cercanos al 3 por ciento en los pedidos de transporte, consolidando al beisbol como un factor que contribuye de manera permanente a la actividad de conductores y usuarios. La compañía destacó que el deporte se ha convertido en uno de los principales motores de movilidad urbana en diversas regiones del País, al propiciar traslados hacia estadios, centros de convivencia, restaurantes y espacios de entretenimiento antes y después de cada encuentro. Según estimaciones de la Secretaría de Turismo federal, el torneo internacional atraerá a millones de visitantes nacionales y extranjeros y generará una derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos, situación que también impactará las rutas interurbanas y los servicios de entrega vinculados al consumo y la actividad comercial.

Rafael Garza, director general de inDrive en México, señaló que la movilidad asociada a los grandes eventos deportivos comienza mucho antes del inicio de los partidos y se extiende a toda la cadena de servicios que permite a las personas desplazarse de forma segura y eficiente. Ante el aumento esperado en la demanda de viajes, la plataforma anunció además nuevas herramientas de seguridad, entre ellas una función de grabación de audio durante los trayectos, así como mecanismos de monitoreo en tiempo real, verificación de conductores y sistemas de comunicación protegidos dentro de la aplicación. Para Saltillo, donde el beisbol forma parte de la identidad deportiva de la ciudad, estos indicadores reflejan cómo los espectáculos deportivos continúan generando movimiento económico y oportunidades para prestadores de servicios, aun cuando los reflectores nacionales se concentren en las grandes metrópolis.

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