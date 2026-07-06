Trabajadores de Saltillo rompen tubería y dejan al obispo Raúl Vera sin agua por nueve días

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    Trabajadores de Saltillo rompen tubería y dejan al obispo Raúl Vera sin agua por nueve días
    El Obispo Emérito de Saltillo señaló afectaciones en el sistema hidráulico de su domicilio y exigió reparación de los daños. REDES SOCIALES

El Obispo emérito acusa de incompetencia en obras del Centro Histórico que lo han dejado sin agua por nueve días... y aún continúa sin el vital líquido

Lo que inició como una obra de rehabilitación de banquetas en la calle Hidalgo se ha convertido en una crisis de servicios de agua para el Obispo Emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López. Tras nueve días sin suministro de agua en su domicilio, denunció públicamente la falta de sensibilidad e indicó que existe una ineficiente actuación de la administración municipal, mientras que los daños técnicos en su propiedad siguen sin ser reparados.

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El problema comenzó hace más de una semana con los trabajos de remodelación en la zona centro. De acuerdo con testimonios de vecinos organizados, durante las maniobras los trabajadores quebraron un tubo de suministro y cerraron la llave de paso sin avisar a los habitantes de la propiedad marcada con el número 214 Sur, donde vive el obispo.

La situación se agravó cuando el personal de obra selló con pavimento el registro de agua, impidiendo cualquier acceso manual a la válvula. Por ello, fue necesaria la intervención con talache para abrir el pavimento y localizar el desperfecto tras la queja presentada en su página de Facebook.

Según se informó, un trabajador admitió haber quebrado el tubo y olvidado reabrir el suministro, mientras que la encargada de la obra, identificada como Verónica Rodríguez, intentó culpar inicialmente a la vivienda por tener la llave cerrada, a pesar de que el acceso estaba tapiado por el mismo concreto de la obra.

El impacto en la vida de Raúl Vera ha sido severo. Al ser el único habitante de esa cuadra, ha tenido que trasladarse para realizar acciones de higiene y se ha visto imposibilitado para cocinar o mantener la limpieza básica de su hogar.

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DAÑOS COLATERALES

A pesar de que Aguas de Saltillo (Agsal) aseguró a este medio que el reporte ya había sido solucionado, el entorno del obispo desmintió dicha versión. Si bien se restableció el flujo externo, la ausencia prolongada de agua provocó que la bomba de la casa trabajara en seco, dañando el sistema interno y la pieza conocida como “pichancha” o válvula de pie, instalada al final de la tubería de succión dentro de la cisterna o aljibe, la cual quedó descompuesta por el esfuerzo.

Debido a que el daño fue provocado por una negligencia en la obra pública, se ha exigido que sea el municipio quien asuma los costos de reparación, mano de obra y refacciones, ya que no cuenta con los recursos destinados para ello.

A través de sus redes sociales, Raúl Vera lanzó un fuerte reclamo al alcalde de Saltillo, señalando que la actual administración ha priorizado la “carrera política” sobre la atención a los ciudadanos.

“No tengo acceso al alcalde para decir lo pésimo que están actuando y que jamás en su administración han tenido una mínima consideración para quien es el único habitante en esta cuadra”, expresó el obispo. Sentenció además que, si el municipio causó este “desastre”, no solo debe ofrecer disculpas, sino realizar las reparaciones correspondientes de manera inmediata.

Actualmente, el obispo sigue sin agua, al corte de las 15:00 horas de este lunes.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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