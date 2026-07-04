Recibe el Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera, el grado de Doctor Honoris Causa en Zapopan, Jalisco

Al recibir el grado de Doctor Honoris Causa en una ceremonia celebrada en el Centro Cultural Constitución de Zapopan, Jalisco, el Obispo Emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López, lanzó un llamado a colocar la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la ética como ejes para transformar una realidad marcada por la desigualdad y la exclusión. En el discurso de clausura titulado ”Para cosechar justicia hay que ser semilla coherente de derechos”, el religioso afirmó que la distinción representa mucho más que un reconocimiento personal, pues constituye una responsabilidad para continuar trabajando al servicio de las personas, especialmente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Vera López agradeció a las instituciones organizadoras y a quienes hicieron posible la ceremonia, además de reconocer el respaldo de familiares, amistades, colegas y colaboradores que han acompañado su trayectoria pastoral y de defensa de los derechos humanos. Subrayó que ningún reconocimiento puede entenderse como un logro individual, sino como el resultado del esfuerzo compartido con quienes impulsan las causas sociales. El Obispo Emérito destacó que el valor de un Doctorado Honoris Causa no radica únicamente en el prestigio académico, sino en el compromiso ético que implica para quienes lo reciben. Señaló que el reconocimiento debe asumirse con humildad y convertirse en un incentivo para seguir construyendo comunidades más justas, humanas e incluyentes. DENUNCIA DESIGUALDAD Y RELEGACIÓN DE VALORES Durante su intervención, advirtió que el modelo económico dominante ha relegado valores esenciales como la solidaridad, la empatía, el pensamiento crítico y el intercambio de saberes, al privilegiar el éxito material y la acumulación de riqueza sobre la dignidad de las personas. Apoyado en cifras del Informe sobre la Desigualdad Global 2026, sostuvo que la concentración de la riqueza en un reducido grupo de la población refleja profundas fallas estructurales que perpetúan la pobreza y la exclusión. A ello sumó una crítica al extractivismo, al deterioro ambiental y a la falta de responsabilidad de quienes ejercen el poder para garantizar justicia e igualdad.

Fray Raúl Vera llamó a fortalecer las redes de solidaridad y organización social para enfrentar esas condiciones, convencido de que el compromiso ciudadano resulta indispensable para construir sociedades más equitativas y respetuosas de los derechos de todas las personas. En la parte final de su mensaje retomó un pasaje de la carta del apóstol Santiago para subrayar que la verdadera sabiduría no se mide por el conocimiento acumulado, sino por una vida congruente, humilde y guiada por las buenas obras. En ese sentido, invitó a rechazar la ambición, el egoísmo y la confrontación como formas de convivencia.

Finalmente, exhortó a sembrar “semillas coherentes” de justicia, paz y esperanza, convencido de que únicamente mediante acciones congruentes será posible cosechar una sociedad más fraterna, donde prevalezcan los derechos humanos, la igualdad y el respeto por la dignidad de todas las personas.

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