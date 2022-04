Tras caso de Debanhi; llaman feministas, AA y taxistas de Saltillo no abandonar a personas ebrias

SALTILLO, COAH.- Sin importar el contexto que los rodea; feministas, grupos AA y taxistas en Saltillo, coinciden en que la peor decisión a tomar ante una persona embriagada es abandonarla.

Quienes exhortaron a practicar la empatía, valor cívico y moral para que ninguna mujer más vuelva a desaparecer y ser encontrada muerta, pues consideraron que en ese momento, en sus manos se encuentra el destino de dicha persona, sea hombre o mujer.

“Creo que lo peor que puedes hacer es dejarla sola, porque es una persona totalmente inconsciente de lo que pasa a su alrededor, tomar su celular y marcarle a un familiar e incluso llamar a la policía será una mejor opción que abandonarla”, expresó la feminista Sara Martínez.

Incluso, tras el caso público de la desaparición de Debanhi, cientos de colectivas lanzaron recomendaciones de actuar, basadas en la empatía y sororidad, en caso de encontrarse en la misma situación y una campaña social de “llámame a mí” inundó las redes sociales.

Aunque no existe un manual que emitan las autoridades locales sobre qué hacer en caso de presentarse en medio de una situación donde una persona, hombre o mujer, se pasa del consumo recomendado de alcohol, ha sido tras el caso de Debanhi, que la conciencia social “se ha despertado”.

Así lo consideraron algunos ruleteros saltillenses, quienes optarían por llamar a las autoridades en ese momento o trasladar a la pasajera en estado de ebriedad a un hospital, señalaron, además, consideraron que dichas acciones también permiten que ellos se deslinden de responsabilidades u omisiones que luego los involucren o culpen.

“Sí me ha tocado, me ha tocado hasta que se quedan dormidas en el camino, pero ya me dijeron a dónde llevarlas, lo que hago es trasladarlas, no las bajo donde sea, sería ponerlas en riesgo o contribuir a que algo malos les pase”, expresó Eduardo Treviño, taxista saltillense.

