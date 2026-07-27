Liberarán 100 millones de moscas contra el gusano barrenador

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se liberarán gradualmente hasta 100 millones de moscas estériles para contener la propagación del gusano barrenador y avanzar en la reapertura de la frontera estadounidense al ganado mexicano. La mandataria explicó que el programa comenzará con 10 millones de ejemplares, aumentará a 20 millones y llegará hasta 100 millones, con una variedad más eficiente para impedir la reproducción de la plaga.

“Primero van a ser 10 millones, 20, así, hasta 100 millones de moscas. Entonces, pues evidentemente va a ayudar muchísimo. Ya ocurrió una vez que así se hizo y ahora además hay una variedad de mosca que es más eficiente”, afirmó. SE DEBE REDUCIR LA INCIDENCIA Sheinbaum señaló que la técnica debe reducir la incidencia del gusano barrenador porque las moscas estériles interrumpen el ciclo reproductivo del insecto. Sin embargo, evitó establecer un plazo para controlar la plaga y advirtió que los resultados deberán medirse permanentemente.

“Cuando hay una propagación de una enfermedad como esta o de una plaga como esta, es muy difícil decir: ‘En tanto tiempo vamos a resolver el problema’. Hay que estarlo midiendo permanentemente”, sostuvo. La presidenta confirmó que la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos podría reanudarse entre la segunda y la tercera semana de agosto, primero por Sonora y después por Chihuahua. AÚN DEBEN CUMPLIRSE CON ACUERDOS Todavía, advirtió, deben cumplirse acciones acordadas con las autoridades sanitarias estadounidenses antes de reiniciar el movimiento de animales. “Ahora se considera que estamos ya bastante avanzados en este proceso para poder abrir la frontera, iniciando por Sonora y después por Chihuahua. Esto se haría hacia segunda, tercera semana de agosto”, señaló.

Sheinbaum explicó que el control del gusano barrenador es resultado de más de un año de coordinación entre las secretarías de Agricultura de ambos países. Las acciones incluyen, detalló, la instalación de trampas artesanales y la reciente apertura de una planta en Chiapas para producir moscas estériles. “Se han hecho desde trampas artesanales para poder eliminar el gusano barrenador, hasta la reciente apertura de la planta en Chiapas, que produce moscas estériles que evitan que se propague la larva del gusano barrenador”, explicó. SIGUEN PROYECTOS PARA PRODUCCIÓN DE CARNE La mandataria precisó que el trabajo fue encabezado inicialmente por Julio Berdegué, anterior titular de la Secretaría de Agricultura, y ahora continúa con Columba López, nueva responsable de la dependencia. Agregó que seguirán los proyectos para respaldar la producción y el procesamiento de carne en Sonora, Durango y Coahuila, mientras que Tamaulipas solicitó incorporarse al programa.

“Va más avanzado Sonora, Durango en segundo lugar, Coahuila va más en el proyecto y ahora Tamaulipas también nos pidió entrar al programa y estamos evaluando”, dijo