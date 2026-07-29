Suman más de 150 multas por tirar basura en Saltillo

El funcionario explicó que diariamente atienden entre 860 y mil reportes ciudadanos para mantener limpios los distintos sectores de la ciudad.

La Dirección de Servicios Públicos de Saltillo ha aplicado más de 150 multas a ciudadanos por tirar desechos en lotes baldíos y la vía pública. Además, en lo que va del año ha reparado cerca de 15 mil luminarias, informó el titular de la dependencia, Aníbal Soberón.

“Estamos barriendo el Centro Histórico todos los días. Nuestras rutas de papeleo están trabajando también todos los días en turno mañana y turno tarde”, señaló.

Respecto al programa para combatir los tiraderos clandestinos, Soberón precisó que las sanciones van de 1.5 a 200 UMAS, con un promedio cercano a los 5 mil pesos.

“La intención no es multar. La intención es que hagamos conciencia para que la gente no tire la basura por las ventanillas de los carros ni la lleve a los lotes baldíos”, enfatizó.

REFUERZAN ALUMBRADO Y PIDEN PRECAUCIÓN

En materia de alumbrado público, el director destacó que, de las casi 60 mil luminarias instaladas en la ciudad, se han reparado alrededor de 15 mil fallas. Agregó que el tiempo de respuesta es menor a 72 horas y recordó que los reportes pueden realizarse al teléfono 414-1114 o mediante WhatsApp.

A pesar de esos avances, reconoció que continúan registrándose robos de cableado en vialidades como la avenida Las Torres, Lomas del Refugio y Parajes del Oriente. Indicó que estos casos se atienden en coordinación con la Policía Municipal para tratar de detener a los responsables.

Soberón también hizo un llamado a los automovilistas para extremar precauciones al circular por zonas donde trabaja el personal de barrido manual, luego del accidente en el que dos empleadas resultaron atropelladas mientras realizaban labores sobre puentes vehiculares.

“Les pedimos que tengan precaución. Todos los trabajadores andan con chalecos verde fosforescentes y resguardados con conos. Tengan cuidado con las barredoras y las plumas de alumbrado para que no los vayan a atropellar”, solicitó.

Finalmente, recordó que los camiones recolectores únicamente transportan residuos domiciliarios, por lo que exhortó a la población a llevar gratuitamente escombros, muebles y objetos de gran tamaño al sitio de disposición final.