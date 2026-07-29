Suman más de 150 multas por tirar basura en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Suman más de 150 multas por tirar basura en Saltillo
    El director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón, informó que el Municipio mantiene operativos permanentes de limpieza y alumbrado, además de aplicar sanciones por tirar basura en la vía pública. MANUEL RODRÍGUEZ

Además de las multas, Servicios Públicos reporta la reparación de 15 mil luminarias y llama a respetar las zonas de trabajo del personal de limpieza

La Dirección de Servicios Públicos de Saltillo ha aplicado más de 150 multas a ciudadanos por tirar desechos en lotes baldíos y la vía pública. Además, en lo que va del año ha reparado cerca de 15 mil luminarias, informó el titular de la dependencia, Aníbal Soberón.

El funcionario explicó que diariamente atienden entre 860 y mil reportes ciudadanos para mantener limpios los distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lluvias-agravan-rezago-historico-de-baches-en-saltillo-HF22502544

“Estamos barriendo el Centro Histórico todos los días. Nuestras rutas de papeleo están trabajando también todos los días en turno mañana y turno tarde”, señaló.

Respecto al programa para combatir los tiraderos clandestinos, Soberón precisó que las sanciones van de 1.5 a 200 UMAS, con un promedio cercano a los 5 mil pesos.

“La intención no es multar. La intención es que hagamos conciencia para que la gente no tire la basura por las ventanillas de los carros ni la lleve a los lotes baldíos”, enfatizó.

REFUERZAN ALUMBRADO Y PIDEN PRECAUCIÓN

En materia de alumbrado público, el director destacó que, de las casi 60 mil luminarias instaladas en la ciudad, se han reparado alrededor de 15 mil fallas. Agregó que el tiempo de respuesta es menor a 72 horas y recordó que los reportes pueden realizarse al teléfono 414-1114 o mediante WhatsApp.

A pesar de esos avances, reconoció que continúan registrándose robos de cableado en vialidades como la avenida Las Torres, Lomas del Refugio y Parajes del Oriente. Indicó que estos casos se atienden en coordinación con la Policía Municipal para tratar de detener a los responsables.

Soberón también hizo un llamado a los automovilistas para extremar precauciones al circular por zonas donde trabaja el personal de barrido manual, luego del accidente en el que dos empleadas resultaron atropelladas mientras realizaban labores sobre puentes vehiculares.

“Les pedimos que tengan precaución. Todos los trabajadores andan con chalecos verde fosforescentes y resguardados con conos. Tengan cuidado con las barredoras y las plumas de alumbrado para que no los vayan a atropellar”, solicitó.

Finalmente, recordó que los camiones recolectores únicamente transportan residuos domiciliarios, por lo que exhortó a la población a llevar gratuitamente escombros, muebles y objetos de gran tamaño al sitio de disposición final.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumbrado Público
Basura
multas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La inteligencia artificial y la superficial

La inteligencia artificial y la superficial
Además del clima y las condiciones del pavimento, el relieve urbano y la velocidad afectan directamente la capacidad de respuesta de quienes conducen.

La discreta brecha entre la pericia al conducir y las condiciones de manejo. Parte II.
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
La ciudad es uno de las localidades con mayor incremento en los últimos cinco años.

Saltillo en el top 6 de ciudades con mayor incremento en muertes por siniestros viales
El proceso de venta de los activos es seguido con atención por miles de trabajadores y acreedores.

Subasta de activos de AHMSA y MINOSA se perfila para el 25 de septiembre
Cuando más lo necesitaba, Saraperos encontró su mejor versión y arrolló a Rieleros en el arranque de una serie decisiva.

Con noche de Oscar Colás, Saraperos arrolla a Rieleros en Saltillo
Los servicios de seguridad ucranianos también han sido acusados de utilizar un popular chatbot de citas en Telegram para atraer y reclutar rusos para “actividades de sabotaje y terrorismo”.

Rusia acusa al fundador de Telegram, Pavel Durov, de ayudar al terrorismo
La periodista estadounidense Savannah Guthrie exhortó a través de un mensaje a los presuntos secuestradores de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, a que hagan lo “hacer lo correcto”.

A seis meses de su desaparición, la periodista Savannah Guthrie implora el regreso de su madre