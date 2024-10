Una banca con libros gratis en una plaza de Saltillo: el proyecto de lectura de una abuela y sus nietas

‘UN LIBRO ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA’

Mirthala forma parte de un grupo de lectura llamado “Los Colibríes”, donde, junto con otras mujeres y un caballero, han compartido historias y crecido juntos a través de los libros. “Yo sí me he superado mucho con ellas también, y me nació el gusto de la lectura”, explicó. “Todo tiene algo bueno y algo que dar; en un libro sacas una cosa y en otro libro sacas otra; es lo maravilloso, nada es repetitivo”. Esta pasión, dice, es lo que la ha motivado a crear una experiencia para los vecinos que quizás no pueden o no quieren invertir en libros, considerando que “la gente invierte en celulares para entretenerse, pero un libro es diferente; el hecho de que tú te sientes y toques esas hojas, que lo abraces, que huelas el papel... es una experiencia única”.

Sus nietas, a pesar de la atracción de los dispositivos electrónicos, también disfrutan de los libros y encuentran placer en hojear sus páginas y volver a leer sus historias. Inspirada por este vínculo, Mirthala decidió reunir algunos de sus libros ya leídos y colocarlos en la banca de la plaza. “Antes los llevábamos a las bibliotecas, pero ahora todo es digital. Así que pensamos en ponerlos aquí en la plaza para que la gente que viene a caminar, de todas las edades, pueda tomarlos. Hay lectura para todos, jóvenes y adultos, hasta de vampiros, porque es una historia al fin y al cabo”, comentó entre risas.