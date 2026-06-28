Vuelca conductora sobre ‘El Sarape’ tras perder el control; es trasladada a un hospital de Saltillo

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    Vuelca conductora sobre ‘El Sarape’ tras perder el control; es trasladada a un hospital de Saltillo
    El Chevrolet Matiz terminó severamente dañado después de impactarse contra el camellón central y volcar, avanzando varios metros antes de quedar detenido sobre uno de los carriles de Paseo de la Reforma. MARTÍN ROJAS

La conductora permaneció inconsciente tras la volcadura, por lo que fue necesario un operativo de rescate para liberarla del vehículo y trasladarla de urgencia al Hospital ISSSTE

Una automovilista resultó lesionada luego de protagonizar una aparatosa volcadura durante la madrugada de este domingo sobre el bulevar Fundadores, a la altura del distribuidor vial El Sarape, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron alrededor de las 01:50 horas, cuando la mujer identificada como Lourdes Liliana conducía un automóvil compacto Chevrolet Matiz con dirección de oriente a poniente. Al llegar a la zona donde se divide la circulación hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez y Paseo de la Reforma, perdió el control del volante.

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$!Vuelca conductora sobre ‘El Sarape’ tras perder el control; es trasladada a un hospital de Saltillo

Tras salirse de su trayectoria, el vehículo se impactó contra el camellón central y posteriormente volcó, avanzando alrededor de 60 metros hasta quedar sobre el carril derecho con dirección a Paseo de la Reforma.

Testigos de lo sucedido descendieron de sus vehículos para auxiliar a la conductora, quien se encontraba inconsciente al interior del automóvil, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de rescate.

$!Durante las maniobras de rescate y atención prehospitalaria, elementos de Tránsito Municipal cerraron parcialmente la circulación para facilitar el trabajo de los socorristas y evitar otro incidente.
Durante las maniobras de rescate y atención prehospitalaria, elementos de Tránsito Municipal cerraron parcialmente la circulación para facilitar el trabajo de los socorristas y evitar otro incidente. MARTÍN ROJAS

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y cerraron la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja, en coordinación con el equipo de rescate de la institución, brindaron atención prehospitalaria a la mujer. Tras un intenso trabajo, lograron liberarla del vehículo utilizando equipo hidráulico conocido como “quijadas de la vida”.

$!La conductora fue rescatada del interior del automóvil por elementos de la Cruz Roja, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberarla tras la aparatosa volcadura registrada sobre el distribuidor vial El Sarape.
La conductora fue rescatada del interior del automóvil por elementos de la Cruz Roja, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberarla tras la aparatosa volcadura registrada sobre el distribuidor vial El Sarape. MARTÍN ROJAS

Una vez liberada y debido a las lesiones que presentaba, la conductora fue trasladada de inmediato al Hospital ISSSTE para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como delicado.

De manera preliminar, se informó que la conductora presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado el accidente.

Finalmente, el vehículo fue remolcado con una grúa y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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