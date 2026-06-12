Vuelca tráiler en la Saltillo-Torreón; conductor herido rechaza ir al hospital

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    Vuelca tráiler en la Saltillo-Torreón; conductor herido rechaza ir al hospital
    La pesada unidad quedó recostada a un costado de la carretera, lo que obligó a implementar maniobras para su retiro y evitar mayores afectaciones a la circulación vehicular. PEDRO PESINA

El accidente provocó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales en la carretera, lo que derivó en labores de control vial para mantener el flujo vehicular

Este viernes, cerca de las 06:20 horas, se registró el vuelco de un tráiler en el kilómetro 120 de la carretera Saltillo-Torreón, en el tramo que conecta los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir.

Como saldo del percance, el conductor resultó con golpes fuertes y fue atendido de inmediato en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, la persona afectada decidió negarse a ser trasladada a un centro hospitalario para una revisión médica más exhaustiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/camioneta-pierde-fuerza-en-subida-y-provoca-choque-en-reversa-en-el-centro-de-saltillo-CD21333076
$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al punto del accidente para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de información para el peritaje.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al punto del accidente para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de información para el peritaje. PEDRO PESINA

Hasta el momento, no se tiene reporte de otras personas lesionadas. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje inicial correspondiente para deslindar responsabilidades.

$!El conductor de la unidad resultó con diversos golpes tras el percance, siendo atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, aunque rechazó ser trasladado a un hospital para una valoración médica más profunda.
El conductor de la unidad resultó con diversos golpes tras el percance, siendo atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, aunque rechazó ser trasladado a un hospital para una valoración médica más profunda. PEDRO PESINA

El tractocamión quedó recostado a un costado de la vía, por lo que fue necesaria la implementación de maniobras para su retiro y evitar afectaciones a la circulación en la zona.

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