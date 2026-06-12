Vuelca tráiler en la Saltillo-Torreón; conductor herido rechaza ir al hospital

Este viernes, cerca de las 06:20 horas, se registró el vuelco de un tráiler en el kilómetro 120 de la carretera Saltillo-Torreón, en el tramo que conecta los ejidos 28 de Agosto y El Porvenir.

Como saldo del percance, el conductor resultó con golpes fuertes y fue atendido de inmediato en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, la persona afectada decidió negarse a ser trasladada a un centro hospitalario para una revisión médica más exhaustiva.