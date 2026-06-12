Camioneta pierde fuerza en subida y provoca choque en reversa en el Centro de Saltillo

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    Camioneta pierde fuerza en subida y provoca choque en reversa en el Centro de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, confirmando que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas. MARTÍN ROJAS

El accidente dejó como saldo daños materiales en dos vehículos estacionados, uno de los cuales resultó proyectado tras el impacto y quedó parcialmente sobre la banqueta

Una camioneta sin fuerza suficiente para subir una pronunciada pendiente terminó avanzando sin control en reversa y chocando contra dos vehículos estacionados en calles del Centro de Saltillo, durante los primeros minutos de este viernes.

Según las autoridades, el conductor, un hombre de la tercera edad, circulaba sobre la calle General Cepeda con dirección al sur a bordo de una camioneta Chevrolet perteneciente a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

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Al intentar ascender la pendiente después del cruce con la calle Práxedis de la Peña, la unidad perdió potencia y el motor se apagó repentinamente, lo que provocó que comenzara a retroceder sin control por aproximadamente 80 metros.

$!El vehículo, conducido por un hombre de la tercera edad, comenzó a retroceder sin control aproximadamente 80 metros tras apagarse el motor en plena subida, lo que derivó en el choque contra unidades estacionadas.
El vehículo, conducido por un hombre de la tercera edad, comenzó a retroceder sin control aproximadamente 80 metros tras apagarse el motor en plena subida, lo que derivó en el choque contra unidades estacionadas. MARTÍN ROJAS

La camioneta terminó impactando dos vehículos que se encontraban estacionados, uno de los cuales fue proyectado hasta quedar parcialmente sobre la banqueta.

Vecinos y propietarios de las unidades afectadas salieron de sus domicilios al escuchar el fuerte estruendo y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y confirmaron que no hubo personas lesionadas. El conductor aceptó su responsabilidad y alcanzó un acuerdo con los afectados para la reparación de los daños materiales.

$!Uno de los automóviles afectados fue proyectado tras el impacto hasta quedar parcialmente sobre la banqueta, generando alarma entre vecinos que salieron de sus viviendas al escuchar el estruendo.
Uno de los automóviles afectados fue proyectado tras el impacto hasta quedar parcialmente sobre la banqueta, generando alarma entre vecinos que salieron de sus viviendas al escuchar el estruendo. MARTÍN ROJAS

No obstante, las autoridades señalaron que el hombre deberá responder además por las sanciones administrativas correspondientes, ya que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

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