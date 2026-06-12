Camioneta pierde fuerza en subida y provoca choque en reversa en el Centro de Saltillo

Una camioneta sin fuerza suficiente para subir una pronunciada pendiente terminó avanzando sin control en reversa y chocando contra dos vehículos estacionados en calles del Centro de Saltillo, durante los primeros minutos de este viernes. Según las autoridades, el conductor, un hombre de la tercera edad, circulaba sobre la calle General Cepeda con dirección al sur a bordo de una camioneta Chevrolet perteneciente a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Al intentar ascender la pendiente después del cruce con la calle Práxedis de la Peña, la unidad perdió potencia y el motor se apagó repentinamente, lo que provocó que comenzara a retroceder sin control por aproximadamente 80 metros.

La camioneta terminó impactando dos vehículos que se encontraban estacionados, uno de los cuales fue proyectado hasta quedar parcialmente sobre la banqueta. Vecinos y propietarios de las unidades afectadas salieron de sus domicilios al escuchar el fuerte estruendo y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y confirmaron que no hubo personas lesionadas. El conductor aceptó su responsabilidad y alcanzó un acuerdo con los afectados para la reparación de los daños materiales.

No obstante, las autoridades señalaron que el hombre deberá responder además por las sanciones administrativas correspondientes, ya que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.