Se beneficia campo con lluvias de tormenta tropical: Desarrollo Rural de Saltillo

Tras el paso de la tormenta tropical “Alberto” por la región Sureste de Coahuila, la Dirección de Desarrollo Rural de Saltillo confirmó que se han realizado recorridos para prevenir incidentes graves en las comunidades de la capital coahuilense.

“El día de ayer, nos dimos la vuelta a algunos ejidos del campo de Saltillo. La verdad es que estuvimos monitoreando todo el tema; hubo buena precipitación, hubo lluvias, de ese temporalito que le llamamos, que permea muy bien en el campo”, informó el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre.

Aseguró que las lluvias que pasaron por la región fueron meramente benéficas para el campo, dejando solamente algunos reportes de daños menores en los ejidos.

“No fueron tan fuertes, no hubo daños ni destrozos, nada más esa lluvia benéfica para el campo, pero no se alcanzan a llenar los tanques de abrevadero. Sí les entra agua, pero no como para decir que ya se llenaron todos los tanques”, afirmó Diego Fuentes.

Aunque la cantidad de lluvia fue importante, esto no elimina las graves consecuencias que la prolongada sequía que se ha presentado en el estado ha dejado durante los años pasados.

“Esta lluvia es la mejor que puede caer porque va permeando en el campo, ¿verdad? Pero sí requerimos que siga lloviendo, porque la sequía prolongada de estos años ha estado medio complicada”, declaró el funcionario.

Además, la dependencia informó que el momento de la llegada del agua, así como su forma y cantidad, son ideales para que la producción de sorgo se dé, tanto lo ya sembrado como lo faltante.

“Nosotros entregamos 2 mil 500 sacos de semilla de sorgo. En algunos de los casos ya la habían sembrado. Hay gente que la siembra en seco y hay gente que, con alguna humedad, ya la había sembrado. En ese caso les beneficia, y los que la guardaron, ahorita la van a sembrar”, señaló Fuentes Aguirre.

Al momento solo se han registrado daños menores en materia de vivienda y caminos, aunque el director mencionó que estarán monitoreando para atender las necesidades de la población rural.

“Definitivamente, si se da un caso un poquito más severo estaremos al pendiente para poder apoyar, aunque al momento no tenemos reportes importantes de daños”, declaró Diego Fuentes.