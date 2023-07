Se desconocen resultados de prohibición de bolsas de plástico en Coahuila

En una aparente falta de seguimiento se encuentran las reformas aprobadas en 2018 a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente para el Estado de Coahuila, con relación a la prohibición de uso de bolsas plásticas.

El 3 de julio de cada año se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, como recordatorio de que el planeta necesita deshacerse de ellas.

La última auditoría realizada por la organización ambientalista internacional Greenpeace a siete estados de la República, refleja que a pesar de las prohibiciones legales, en los ecosistemas nacionales se siguen encontrando residuos plásticos que amenazan el medio ambiente.

VANGUARDIA revisó el portal de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA), así como el de la Procuraduría para la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC), sin ubicar información al respecto.

Autoridades estatales en la materia no han transparentado el estatus de Coahuila respecto de si hay o no denuncias, así como empresas o establecimientos sancionados por no acatar la ley.

“Se ha dado el caso de que el uso de bolsas se ha mantenido, pero hay que decir que estas están fabricadas a partir de componentes orgánicos que proceden de fuentes renovables, algunas como celulosa, legumbres, maíz y entre otros materiales, por eso está permitido que se utilicen”, dijo Eglantina Canales, titular de SEMA, a VANGUARDIA en marzo pasado.

Coahuila se ubica entre los 27 estados de México donde desde el año 2018 las bolsas de plástico se encuentran prohibidas; pero también se encuentra entre los 16 que no han legislado sobre la prohibición de otros artículos para uso en alimentos y bebidas como el unicel. Ningún municipio de Coahuila tiene iniciativas que regulen el uso de las bolsas plásticas.

Tiendas de abarrotes, de conveniencia y de autoservicio siguen proporcionando a los consumidores bolsas de plástico desechables para acarreo, carga, envoltura o empaque de productos. Además, otro tipo de plástico y unicel son utilizados para empacar carnes y lácteos.