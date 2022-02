Se dispara la presencia de farderas en tiendas de Saltillo; roban limones por su alto precio

Saltillo, Coahuila.- La presencia de farderas ahora también se encuentra en fruterías y tiendas de abarrotes donde además de ver la posibilidad de arrebatar monederos, echan a sus bolsas limones, kiwis y duraznos.

Los dueños de dichos establecimientos aseguran que han identificado en sus cámaras el robo de mercancía, sobre todo frutas o verduras de más altos precios, además de identificar posibles robos de monederos y celulares desde hace un par de semanas.

Lo cual coincide, por un lado, con la queja de algunos clientes que vuelven para buscar si perdieron alguna de sus pertenencias y fue encontrada aquí, dijeron, pero también cuando se observa una baja en algún producto sin que sea marcado en alguna de las cajas como producto vendido.

“Se nota cuando vemos que está bajando la fruta o la verdura, casi como si desapareciera pero no está marcada en las cajas, antes robaban coloretes o ropa, algunos yo creo para revender pero ahora ni ellos han de sacar por eso roban comida”, comentó Juan Rodríguez, de la frutería “Lupita”.

Anteriormente, explicaron, no se veía que estas personas, la mayoría mujeres, arribaran a estos establecimientos, pues los comercios más afectados eran las boutiques, tiendas de artículos de belleza o joyerías.

Sin embargo, se ha reportado que en tiendas de conveniencia en las que también hay jóvenes que toman chocolates, frituras, bebidas o artículos de higiene personal también hay farderos o personas que toman mercancía sin pagarla.

“Ya sea que sólo salgan y entren, con tanta gente no podemos estar al tanto de todos pero luego vemos en las cámaras de vigilancia que estas mismas personas pasaron por el área de cajas comprando un solo artículo o medio kilo de la verdura más económica”, comentó un empleado de una frutería en el primer cuadro de la ciudad.

Además de exponer las fotografías de quienes se han identificado robando mercancía o tomando objetos ajenos, algunas tiendas de abarrotes o de conveniencia también han optado por restringir el paso de mochilas y bolsas, sobre todo a jóvenes y estudiantes.

Para algunos comerciantes, estos robos exponen que además de que las personas cada vez cuentan con menos valores, dicen, se enfrentan a carencias imposibles de evitar ante los altos precios, pero sin considerar que son los dueños de estas fruterías quienes también enfrentan la inflación desde la compra de cajas de verdura a más altos precios.

“No lo damos caro porque nosotros queramos, es porque a eso nos lo dan a nosotros también, si hasta eso uno trata de sacar lo justo, no venderlo en más porque además luego no se va, pero si todos le batallamos que no sean hijos de su madre”, comentó Librado Cepeda, encargado de otra frutería.