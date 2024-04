Se preparan para operativo en panteones por el Día de las Madres en Torreón

TORREÓN, COAH. - Representantes de diversas dependencias municipales sostuvieron una reunión de coordinación para revisar los protocolos de actuación que se implementarán en los panteones de la ciudad con motivo del Día de las Madres, fecha en que se registra un notable incremento de visitantes en los camposantos.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, informó del operativo que se prepara para atender la seguridad de la ciudadanía que se concentra en los cementerios el 10 de mayo.

Además de la dependencia a su cargo, indicó que están involucradas las direcciones de Obras Públicas, Inspección y Verificación, Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Salud Municipal y Servicios Públicos.

Al igual que se contará con la colaboración y presencia de personal de la Jurisdicción Sanitaria número VI.

En ese sentido, Juárez Llanas precisó que las acciones serán de forma anticipada en cuestión de revisión de las condiciones de seguridad y acordonamiento de espacios de riesgo, así como las relacionadas a temas sanitarios con las dependencias competentes.

Las acciones sanitarias se realizan previas al Día de las Madres, el día 8 de mayo, con personal de vectores para la sanitización y seguirán presentes hasta el día 10 con la entrega de abate a los visitantes, para evitar la proliferación de mosquitos.

“Por parte de Protección Civil y Bomberos hemos hecho ya recorridos de revisión para detectar los espacios y tumbas abandonadas que, al no tener el mantenimiento necesario por parte de los familiares, representan un riesgo para la población. Estamos trabajando en conjunto con personal de Panteones Municipales para la señalización de las mismas”, comentó.

Servicios Públicos está a cargo también de la limpieza y el personal permanecerá hasta que los panteones cierren en el horario de las 08:00 a las 18:00 horas.

Para el 10 de mayo, elementos de Tránsito y Vialidad estarán abanderando el tráfico en las zonas de los panteones que son más concurridos como los panteones municipales 01 y 02 o el de Jardines del Tiempo.

Para la población que planea acudir ese día al panteón, las restricciones para su seguridad son no ingresar con alimentos ni bebidas alcohólicas, ni música, y protegerse de las altas temperaturas manteniéndose hidratados, usar ropa y calzado cómodo, cuidar que los niños no brinquen por las tumbas y no perder de vista a los menores y adultos mayores.