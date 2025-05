‘Se requieren juzgadores atentos, sensibles y cercanos a la gente’, dice candidato a magistrado

Por un trabajo de puertas abiertas, con sensibilidad social y cercano a la ciudadanía, se pronunció Jorge Antonio García Sotomayor, candidato a magistrado federal en las materias civil y de trabajo.

El originario de Torreón, Se mostró resuelto a contribuir para que los recintos judiciales sean verdaderos espacios públicos, accesibles y abiertos para que cualquier persona pueda ser escuchada en todo tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en San Pedro deja droga, arma y vehículo asegurados

Se comprometió también a imprimir sensibilidad social a sus funciones, para lo cual se requerirá capacitar al personal judicial, de modo que sean más receptivos ante las necesidades y problemas ciudadanos.

Así mismo, anunció que pugnaría para el establecimiento de conversatorios judiciales, como un medio para, mediante la realización de encuentros anuales, poder acercar al sistema judicial a los justiciables y fortalecer la calidad de la justicia.

Con más de 10 años de experiencia en la impartición de justicia a nivel federal, el torreonense dijo, durante su visita en la sala de redacción de VANGUARDIA, que este 1 de junio aparecerá como el candidato #15 en la boleta rosa.

Mostró como una de sus cartas fuertes el formar parte, desde hace más de una década, del sistema judicial, por lo que afirmó: “Conozco desde adentro, desde las entrañas, cuáles han sido las problemáticas que aquejan al Poder Judicial Federal”.

Evitó proponer lo que sus adversarios en este proceso ya han planteado, como es el ser honestos, pulcros y realizar un trabajo de excelencia, ya que esas son cuestiones —indicó— que vienen aparejadas con la función del juzgador.

“Eso es algo que la gente que estamos adentro sabemos que son principios que deben de regir en cualquier juzgador”, insistió.

En cambio, algo que sí puede influir en la transformación de las instancias judiciales es el establecimiento de una política de puertas abiertas, remarcó.

Dijo que entre litigantes y trabajadores de los juzgados es cosa de todos los días que las personas que cuando el ciudadano se presenta no logran conocer al magistrado, ni siquiera al secretario.

A veces, “no te quieren abrir la puerta, no quieren saber quién eres, entonces, nunca te pueden escuchar...”, explicó.

Al referirse a la necesidad de ejercer con sensibilidad social, consideró que ello se puede lograr impartiendo capacitación constante al personal, a fin de que el trato a las personas se más humano, incluso al interior de las dependencias.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC: Invitan a participar en libro conmemorativo del XXX aniversario de la Maestría en Economía Regional

“Yo he estado adentro y conozco las cosas que a veces hacen que inclusive el trabajo sea más lento, pues a veces no hay buena comunicación, ni buenos jefes, lo cual genera que las instancias no funcionen de manera adecuada”, compartió.

El mal trato o ciertas indicaciones que suelen recibirse de los superiores, de “hazle como puedas; no es mi problema, hazlo como te dé la gana, como lo alcances a entender, también merma la administración de justicia y los plazos establecidos por la ley”, lamentó.

Su tercera oferta se refiere a organizar conversatorios judiciales, considerando que los juzgadores tienen poco tiempo para escuchar a todas las personas en todo tiempo, o bien, para tomar nota de las quejas de las 42 personas que puedan existir en cada órgano jurisdiccional, tratándose de un tribunal colegiado.

La idea es que cuando menos una vez al año, poder realizar una convocatoria al público en general, a asociaciones civiles y barras de abogados para poder entablar una conversación entre juzgadores y los justiciables, dijo.