Se reúnen titulares del IEC y del INE Coahuila; esperan romper récord de participación

En el corte de las 11:10 horas, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila reportó la instalación del 96 por ciento de las cuatro mil 143 casillas electorales en el Estado.

La información, reportada por la Vocalía de Organización Electoral, da a conocer que el distrito más avanzado es el ubicado en Piedras Negras, que ya tiene un avance superior al 99 por ciento, y el distrito que va con mayor retraso es el de San Pedro, donde el avance es del 92 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan funcionarios de casilla en Saltillo falta de capacitación del INE

Previo a que se anunciara la completa instalación de las casillas contempladas para esta jornada, el titular del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, realizó una visita a las instalaciones del INE Coahuila donde se reunió con el vocal ejecutivo, para intercambiar cómo ha sido la experiencia durante la primera parte de la jornada y auguraron que habrá un nuevo récord de participación.

“Hay mucha afluencia ciudadana en las casillas, por lo que estamos esperanzados en que superemos la meta de votación que hemos tenido concurrentes en años anteriores. Por antecedentes estadísticos tenemos una participación muy cercana al 62 por ciento de una elección de esta naturaleza en 2018. Han sido períodos donde la ciudadanía se ha involucrado mucho”, dijo Paredes Lozano.

“Venimos a desearles el mejor de los éxitos y para reafirmar la colaboración con el Instituto”, indicó Paredes Lozano.

Por otro lado, en la sesión permanente los representantes de los diversos partidos y las vocalías electorales, reportaron para esta hora al menos 30 incidencias que en su mayoría no son consideradas como graves en municipios como Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo, General Cepeda, Juárez, Sierra Mojada, Piedras Negras, Múzquiz y Monclova.

Entre los motivos más frecuentes de dichos reportes, fue que el personal del INE no dejaba instalarse a los representantes de los partidos, que no traían listados de acreditación, así como incidencias donde se reportó que no habían llegado urnas para elección de Ayuntamiento o de cualquiera de las elecciones.

También hubo incidencias de falta de llegada de funcionarios de casilla, incluyendo a las presidencias y en Ramos Arizpe, fue detenida una persona a quien se le atribuyen delitos de posible coacción del voto en favor de Morena, además de que en este municipio también se reportó un golpe de calor por apertura tardía de la casilla.