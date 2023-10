Seguirá el coahuilense Alejandro Gutiérrez alejado de la política, tras punto final que puso la SCJN a su caso

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez no piensa en la venganza, pero advierte que se debe proceder legalmente contra quienes lo acusaron, encarcelaron y torturaron en el Gobierno de Chihuahua durante la administración de Javier Corral, para que a nadie más le vuelva a suceder, por eso mantiene abiertos expedientes por los delitos de tortura, obstrucción de la justicia en la vía penal, y evalúa también una causa por daño moral por la materia civil.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad el sobreseimiento del amparo 921/2019 del Gobierno de Javier Corral por el delito de peculado contra Gutiérrez, iniciado en el 2018, y con esto se agota totalmente el juicio en el cual acusó al ex secretario general adjunto del PRI por el peculado de 250 millones de pesos.

De acuerdo con el coahuilense, esto se veía venir, porque ganó dos absoluciones en tribunales federales, pero se había mantenido cauteloso hasta en tanto la SCJN no se pronunciara en este último recurso legal de la administración del ex gobernador de Chihuahua.

“Esto fue la conclusión. Fui (antes) absoluto dos veces. Se le cae el teatro a este ex gobernador, con muy graves distorsiones. El Tribunal Colegiado Federal resolvió el primer caso y señala con toda claridad que manipularon, falsearon y crearon testigos protegidos. Esta es una resolución contundente por la unanimidad de todos los ministros de la Corte”, dijo Gutiérrez.

Al inicio, desde la primera audiencia, señala Gutiérrez, dejamos claro que nunca tuve vínculos con los ex funcionarios del Gobierno de Chihuahua del ex gobernador César Duarte, “ni siquiera los conocía, y quiero subrayarlo. Ahorita ya puedo hablar, porque estaba muy cuidado de la resolución de las autoridades judiciales”.

“Casualmente nos salimos del entorno de él (Corral) y todas las resoluciones fueron favorables. Manipulaba jueces, fiscales, con una clara intención de que yo afectara o declarara, como lo plantearon desde el día uno. Era una declaración falsa en contra de no sé quién, porque ni siquiera lo leí. No dudé en no firmar una declaración a modo que ellos habían elaborado. Sé que era contra el PRI, pero en contra de qué personajes, no sé. Hay especulaciones, pero no voy a caer en eso”, explicó.

ALTO COSTO PERSONAL

Corral quería venganza, pero Gutiérrez no supo contra quién iba, sin embargo, él fue el medio y por eso se inició su proceso.

“No caí en ese juego”, explica, “mantuve a un altísimo costo personal mi congruencia. Voy a seguir mi vida alejado desde luego del tema político, pero sí creo que tengo la obligación de hacer valer mis derechos de réplica en la justica”, señaló.

Gutiérrez piensa en hacer su vida, dedicarse al ámbito empresarial y vivir en Coahuila, “en donde a nadie le va mal”. Sin embargo, también da seguimiento a los procesos de tortura y obstrucción de la justicia contra la administración pasada de Chihuahua, contra quien o quienes resulten responsables.

De igual manera, dijo, evalúa iniciar un proceso por la vía civil por daño moral, pero esto lo verá la próxima semana con sus abogados en la Ciudad de México.

Narró que en caso de la tortura y obstrucción de la justicia está claro porque se generó el llamado Código Negro para construir artificialmente una crisis en el Cereso en el que estaba recluido, así evitar que acudiera a las audiencias, pero esto violó el derecho fundamental a una defensa adecuada.

Sabe que los proceso que mantiene abiertos contra la administración de Corral por tortura y obstrucción de la justicia, serán lentos, pero en el primero de los casos lleva dos audiencias, sin embargo, continuará.

Gutiérrez dijo que Corral es una persona desequilibrada porque durante la campaña liberó dos órdenes de aprehensión contra la hoy gobernadora, Maru Campos, y contra el alcalde de Juárez, también como precandidato.