Seguridad y corrupción, los temas prioritarios del siguiente gobernador de Coahuila, según encuesta de Facebook

En Coahuila estamos en plena época electoral, pues el próximo 4 de junio se llevarán a cabo elecciones para elegir tanto a los diputados locales como al gobernador que dirigirá el rumbo del estado por los próximos 6 años.

En VANGUARDIA hemos querido conocer la opinión de nuestros lectores sobre cuáles son los problemas más urgentes que necesita atender el próximo gobernador de Coahuila. Por eso, hemos preguntado en nuestra página de Facebook: “¿Qué tema consideras prioritario para que atienda el próximo gobernador de Coahuila?”

En la carrera por la gubernatura hay cuatro aspirantes, el ex alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; el senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina; el ex subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Berdeja y Lenin Pérez Rivera, ex alcalde de Acuña.

Por el lado de las diputaciones locales tenemos 80 aspirantes que pelearán por los 16 distritos en disputa bajo las siglas de dos alianzas partidarias (PRI-PANPRD y UDC-PVEM), además de solitarios en las fuerzas políticas Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano

Recuerda que es muy importante que todos estemos informados y participemos en el proceso electoral, ya que nuestras decisiones tendrán un impacto directo en el futuro de nuestro estado. ¡No dudes en compartir tu opinión y hacer escuchar tu voz!