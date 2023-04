Senadora coahuilense pedirá a AMLO cuentas sobre la venta del avión presidencial

La senadora coahuilense Verónica Martínez dio a conocer que desde el Senado solicitarán información detallada sobre la venta del avión presidencial al Gobierno de Tayikistán por 92 mdd y la rifa que se había propuesto anteriormente por parte del Gobierno federal.

Lo anterior tras considerar que el avión se vendió por el 30% de su valor y desean conocer los detalles de la transacción:

“Primero dijo que no se iba a subir, luego que supuestamente lo había rifado, fue una rifa que no existió, nosotros vamos a solicitar, en el Senado de la República, ya estamos preparando un exhorto, queremos la información detallada, porque ese avión no se vendió, prácticamente se regaló”, comentó la legisladora priista a medios laguneros.

En cuanto al estado de salud del presidente, la senadora expresó que hay mucha especulación y nada oficial. Confía en su pronta recuperación, pero opina que el presidente debería evitar tomar decisiones que pongan en riesgo a las instituciones del país. En particular, mencionó su preocupación por el futuro de 18 instituciones, incluyendo el de adultos mayores, el de jóvenes, el de niños y la Sipinna. La senadora también hizo referencia al Centro de Justicia para las Mujeres, que considera deben ser apoyados con recursos y no eliminados.

¿Por qué el gobierno de Tayikistán pagó menos de lo esperado?

Aunque en un principio el mandatario no aceptaba venderlo por 130 millones de dólares, López Obrador reportó que la operación fue de unos mil 658 millones de pesos, cerca de 92 millones de dólares, según un último avalúo del Gobierno.

”Cada vez, cada día se depreciaba, y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio, y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones de pesos”, indicó en su conferencia matutina.

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018, López Obrador había intentando vender el Boeing 787 adquirido por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) por un controvertido precio de 218.7 millones de dólares, usándose durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En enero de 2020, antes de anunciar una rifa simbólica de la aeronave, López Obrador había dicho que no lo vendería por menos de 130 millones de dólares, según un avalúo de la ONU, por lo que, incluso, no se concretó la operación con un comprador anónimo de Estados Unidos que ofrecía 125 millones.

Después, en junio pasado, López Obrador afirmó que el Gobierno de Argentina estaba interesado en el avión, pero indicó que no llegaban al precio de 110 millones de dólares, según otro avalúo.

El mandatario evadió responder si “remató” la aeronave, al insistir en que la venta fue con el precio de la última valoración.

“Se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión. Se hizo un avalúo en Gobierno, en Hacienda, y pagaron mil 658 millones (de pesos) al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y ya entregaron todo el dinero”, sostuvo.

El presidente promueve una imagen de austeridad en el gobierno y había optado por no usar el avión y viajar en vuelos comerciales, además de prohibir a funcionarios públicos que lo utilicen.

