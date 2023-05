Señalan a subteniente del Batallón 69 por no reconocer paternidad y mover influencias en Saltillo

Un coronel que estuvo a título de subteniente 69 Batallón de Infantería de Saltillo y quien ahora trabaja en una embajada de México fuera del país, enfrenta un juicio de reconocimiento de paternidad de una menor de edad de la que ha librado la pensión alimenticia.

La denuncia pública fue expuesta por la madre de la menor, durante la entrega de la iniciativa “3 de 3 Contra la Violencia de Género” que realizó una colectiva feminista en Saltillo ante el Congreso del Estado.

De acuerdo con Hatzy, la madre de la menor, fue hace tres años cuando empezó una relación con Juan “N” y tiempo después le informó que estaba embarazada. Sin embargo, el entonces subcomandante del Batallón le presentó evasivas y logró ser colocado en una embajada fuera de México.

Luego de ello, la madre interpuso un juicio de reconocimiento de paternidad con el cual logró una pensión provisional en favor de la menor quien enfrenta un diagnóstico de hemiparesia.

Además de las evasivas, Hatzy comentó que ha sido víctima de amenazas con el fin de perjudicarla en su trabajo, a pesar de que el mismo está relacionado con la materia de derecho, situación por la cual, la madre dice que puede observarse evidente que el coronel ha logrado mover influencias.

“Pensé que porque sabían que soy una persona que conozco de derecho, me podía defender”, expresó.

Al respecto, Hatzy reveló que durante el juicio se ha enfrentado a una serie de irregularidades, como violaciones a la cadena de custodia del ADN de la menor, además de que el perito designado que le revocó una serie de pruebas y este mismo, quien es titular de la coordinación de Genética de la Fiscalía General del Estado, es a la vez hermano de la abogada del coronel.

“Además, lo más grave es que me multaron por falta de probidad y lealtad, cuando esas multas son únicamente para un abogado litigante, no para una mamá. Yo no comparezco como abogada, sino como mamá. Han sido una serie de violaciones tremendas”, explicó.

Hatzy, adelantó que todas estas irregularidades serán denunciadas con el fin de que los derechos humanos de su hija, quien actualmente tiene un año, no sigan siendo violentados.

Este caso se presentó durante el registro de la iniciativa ciudadana ante en Congreso del Estado como un ejemplo que puede evitar que más funcionarios públicos sigan, no solo ocupando cargos, sino creciendo en la función sin atender sus obligaciones en el panorama de la justicia.