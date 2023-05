Omiten regulación de vehículos todoterreno en Coahuila

Los vehículos todoterreno, razers (también conocidos como razors), motocicletas, cuatrimotos, entre otros tienen, restringido su uso en zonas boscosas y protegidas por afectar el medio ambiente, lo mismo que en playas y algunos ríos del país; sin embargo, en Coahuila se ha omitido la regulación de estos automotores, tanto en zona rural como urbana.

La Ley de Tránsito y Transporte de Coahuila data de 1996, y su última reforma, de acuerdo con el catálogo de legislaciones del Congreso del Estado, se dio en marzo de 2017, a partir de ahí, no hay más movimientos.

Sin embargo, tampoco hay una regulación expresa para que los vehículos automotores llamados todoterreno, razers, motos y cuatrimotos tengan restringida la circulación en zonas protegidas, áreas boscosas, ríos o arroyos, por dañar la flora y fauna de los lugares, además de impactar el medio ambiente.

No obstante que la legislación vigente sobre ingresos no hace una distinción clara de vehículos automotores, como razers, por ejemplo, éstos pueden verse en circulación sin placas, y por consiguiente, muchas veces son conducidos por menores de edad, o bien personas a quienes no se les requiere ningún tipo de documentación, ni siquiera en la zona urbana.

En el estado de Nuevo León, ante el creciente número de vehículos tipo razers, la administración estatal decidió prohibir su ingreso a zonas protegidas, para evitar el daño al ecosistema; de igual manera en otras entidades como el Estado de México y Querétaro, también se les restringió el acceso a zonas protegidas, esto por la facilidad que tienen de entrar a zonas en donde un automóvil normal no podría.

También en la mayoría de los destinos de playa están prohibidos los razers, las motocicletas y las cuatrimotos, al menos que cuenten con algún tipo de concesión turística.

Sin embargo, aunque en Coahuila la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, se ha pronunciado a favor de la regulación de vehículos tipo razers y otros automotores en zonas turísticas, el Congreso estatal no ha hecho adecuaciones a la ley.

Además, el número de accidentes en zonas no urbanas en vehículos tipo razers y cuatrimotos se ha incrementado en los últimos años; de igual forma el fallecimiento de personas conductoras o acompañantes, por no mantener velocidades moderadas o bien porque no utilizan los elementos de seguridad como cinturón o casco.

De acuerdo con una publicación del director del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Lorenzo J. De Rosenzweig Pasquel, es preocupante el fenómeno del uso de ese tipo de vehículos por los riesgos que conlleva, como lo ha observado en la Sierra de Arteaga.

“La mayoría de las veces circulan en grupos a una velocidad excesiva, incongruente con el paisaje, y con música en volumen máximo. Da la impresión de que viajan desconectados del entorno, lo cual representa un riesgo para las personas que comparten el camino con estos vehículos”, dijo.