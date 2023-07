Señalan de ilegales acciones de Limbar Valdez al detener a presunto ladrón de farmacia en Saltillo

Después de viralizarse las imágenes de Limbar Valdez deteniendo a un presunto ladrón en una farmacia, surgieron cuestionamientos sobre la legalidad de sus acciones. En el vídeo, se puede ver cómo Limbar detiene al presunto ladrón, lo golpea y lo insulta mientras lo graba.

Cabe resaltar que dicho video fue retirado de las redes sociales por presunto contenido violento.

La licenciada en derecho, Andrea Aguirre, menciona que Limbar no tenía derecho a difundir esas imágenes sin el consentimiento del sujeto, ya que eso viola su derecho a la privacidad. Además, destaca que fue incorrecto agredir físicamente al presunto ladrón, y que este último podría interponer una denuncia por las agresiones sufridas.

Respecto a la justificación de la detención bajo el supuesto de flagrancia, la experta señala que, al no existir una persecución ininterrumpida, este supuesto no se respeta y no se puede defender la idea de flagrancia en este caso.

Asimismo, se menciona que aunque existe la figura del arresto ciudadano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona puede hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Por otro lado, el litigante de derecho laboral, Cristian Filoteo, señala que la situación en la que las trabajadoras de la farmacia sufren descuentos por los robos tampoco es completamente lícita. Explica que los empleados solo pueden ser objeto de descuentos en los casos previstos por la Ley Federal del Trabajo, y esta no contempla específicamente el robo a comercios, lo que hace que los descuentos sean ilegítimos.