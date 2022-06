‘Si no llueve, Monclova sufrirá como Monterrey’, advierte SIMAS

MONCLOVA, COAH.- Tan solo en mayo, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova- Frontera interpuso 200 multas a usuarios que fueron sorprendidos desperdiciando el agua potable, las sanciones van desde los mil 740 y hasta los 3 mil pesos en área comercial.

Eduardo Campos, gerente general del organismo, informó que el desperdicio de agua continúa y los casos de personas que riegan la calle, que lavan automóviles con manguera, así como los que tienen fugas, están siendo denunciados de forma anónima al organismo mediante el whatsapp 8661724644.

“La verdad hemos estado apretando en ese sentido, no es un tema recaudatorio, no quisiéramos hacerlo, pero es un tema del cuidado del agua, ahorita ustedes están viendo como esta Nuevo León, esta grave el asunto, ha habido hasta desabasto de garrafones por el tema que no hay agua”.

Dijo que si bien Coahuila aun no está en estado crítico como Nuevo León, hay una alerta y no se debe de hacer caso omiso a las indicaciones del cuidado del agua.

Y es que con anterioridad se informó por medio de VANGUARDIA que los niveles de los mantos acuíferos que abastecen de agua a Monclova y Frontera han disminuido 27 metros ante la falta de lluvia y la alta demanda del vital liquido y la sobre explotación de pozos clandestinos, ocasionando una disminución de 300 litros por segundo en el abastecimiento.

“Es la peor sequía que hemos tenido en 30 años, los niveles nunca los habíamos tenido en esta medición”.

“Si no llueve y no se recargan los acuíferos vamos a ir en picada y vamos a tener que tomar medidas más extremas”. Refirió que con la llegada de un huracán como Alex, los niveles del agua regresarían a su normalidad.