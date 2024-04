Si pudiera volver a nacer, haría lo mismo. Amo mi trabajo: con cortesía y cariño, atiende ‘el Capi’ a los saltillenses

Nacido en Muzquiz, Coahuila, Luis Javier Esquivel Barraza, o “el Capi” como le llaman con cariño y reverencia en el restaurante Sol y Luna, atiende igual que hace décadas: de manera cortés y presto al servicio a todos sus comensales

“Vine de visita como a los 17 años y me enamoré de la ciudad, me encanta, le dije a mi madre un día voy a regresar y a los años me vine a vivir acá, a hacer una vida”, mencionó Esquivel Barraza.

Ejemplo de afabilidad y trabajo duro, “el Capi” ha visto pasar generación tras generación, atendiendo a personajes de toda índole como luchadores, políticos prominentes y hasta figuras televisivas.

“Yo nada más tengo la primaria, la pura primaria, y yo llegué al mundo de servicio a cliente limpiando vidrios en restaurante, sí iba y ayudaba a limpiar los vidrios, y ya me fui a la cocina a pelar papas”, indicó “El Capi”.