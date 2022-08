Sin hallazgo de responsables de tiradero de medicamentos en Sierra de Zapalinamé: SMA

De acuerdo con la secretaría, no se iniciaron procedimientos legales debido a que no se detectaron etiquetas en las cajas de medicamento caducado

No se ha dado con los presuntos responsables del tiradero de medicamentos que se encontró en los límites de la Sierra de Zapalinamé en Saltillo y no se inició una investigación al respecto debido a que los contenedores de los fármacos no estaban etiquetados, informó la Secretaría del Medio Ambiente del Estado (SMA).

Fue el 26 de julio cuando la dirección de Ecología del Municipio de Saltillo dio parte a Medio Ambiente Estatal sobre la detección de un tiradero de fármacos caducados en un arroyo cercano a la colonia Mirasierra.

De acuerdo con Sofía Franco, titular de la Dirección de Medio Ambiente, se realizó el levantamiento de los medicamentos, mismos que fueron entregados a la Jurisdicción Sanitaria, donde se desecharon de forma adecuada.

Entre los fármacos que se encontraron, había analgésicos y antibióticos de baja toxicidad, según apuntó la titular de la SMA, Eglantina Canales.

“Se dio parte a la Jurisdicción Sanitaria que fue la que se encargó del levantamiento y de desechar los productos o de darles el procedimiento que requieran; no se inició ningún procedimiento porque no había manera de dar con los responsables ya que las cajas no estaban etiquetados”, comentó la secretaria Canales en entrevista con VAGUARDIA.

Agregó que la Secretaría tampoco realizaría recorridos en la zona para evitar que se diera una situación similar. Sin embargo, pidió que los vecinos de la zona se mantengan al pendiente y realicen reportes al 070.

“La disposición irregular de todo tipo de residuos es muy común porque hay gente muy irresponsable, entonces pedimos que los que lleguen a detectar alguna situación similar lo reporten a las autoridades municipales”, dijo la titular de SMA.

Finalmente, Eglantina Canales indicó que en este caso no se tuvieron afectaciones en el suelo, el agua o el aire derivado del tiempo de estadía de los medicamentos caducados en el sitio natural, pese a que estos representan un alto riesgo para el medio ambiente ya que son sustancias químicas que pueden provocar nocividad entre la población vegetal, animal, o humana.

“En primer lugar esto nos hubiera generado contaminación del suelo, del aire, del agua. En este caso los medicamentos estaban envasados, no se derramaron, no estaban expuestos y por lo tanto no hubo contaminación”, aseguró la funcionaria.