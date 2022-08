Tras suicidio de compañero, alumnos toman la Narro: exigen destitución de maestro

Decenas de alumnos de la Universidad Agraria Antonio Narro (UAAAN), tomaron las instalaciones del plantel en Saltillo este lunes tras el suicidio de un compañero de octavo semestre, para denunciar el acoso académico en la comunidad estudiantil or parte del encargado del Programa en Biotecnología, Marco Adán Vayadares .

Asimismo, los alumnos elaboraron un pliego petitorio dirigido al Consejo Universitario en donde, además de señalar una serie de irregularidades en la impartición de la materia con respecto a la demanda de la matrícula, señalan que “ la forma de evaluar del doctor es completamente injusta teniendo preferencia por ciertos saludos. No existe la aplicación de rúbrica en la que se detalle y aplique con criterio lógico, y mucho menos respeten los aspectos a evaluar por qué la calificación final tiende a ser subjetiva y a gusto personal del docente” .

Lo anterior, luego de que Óscar González, de 21 años de edad, se quitara la vida el pasado 19 de agosto, por presunto acoso académico en la institución. “El fallecimiento del compañero fue la gota que derramó el vaso, desde ciclos anteriores ya se sabía de los malos tratos y la actitud prepotente que había del coordinador de Biotecnología hacia los alumnos y no hicieron nada, incluso se le denunció en el tendedero del 8M ” , responsabilizarón los alumnos.

Por lo que estudiantes señalaron que estas situaciones “han influido en la salud mental de los alumnos, agravando sus problemáticas personales, lo que ha llevado algunos compañeros a darse de baja de manera definitiva y en el peor de los casos a tomar decisiones extremas por no poder sobrellevar la situación con el profesor”, detalla el documento que fue entregado a rector por la mañana, con quien una comitiva de alumnos mantuvo el diálogo a puerta cerrada.

Un par de horas después de la toma de la Narro, se unió la familia del joven Óscar. “Él me contó muchas cosas, que habló con el maestro para que revisara su situación académica, pero me dijo que era imposible hablar con él y que tenía una lista de alumnos que quería reprobar, que incluso pasó a algunos alumnos que no debió haber pasado”, apuntó el señor Óscar, padre del estudiante.

