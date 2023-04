Sindicato Nacional Democrático podría ser desalojado de sus oficinas; AHMSA no entrega cuotas sindicales

A tres meses de que la empresa Altos Hornos de México no entrega las cuotas sindicales a la tesorería del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúgicos y Conexos, los líderes podrían ser desalojados de las oficinas que rentan sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Así lo confirmó el Secretario General, Ismael Leija Escalante, al declarar en entrevista con VANGUARDIA que se están quedando sin recursos para sostener la operatividad de las instalaciones.

“Aquí estamos nosotros en la sede sindical pero lo que si es que ya no tenemos secretarias donde no se nos ha depositado los cheques que le corresponden al sindicato ya tenemos casi tres meses y medio y la verdad y no se puede”.

Dijo desconocer el monto del recurso que tiene pendiente AHMSA con el Sindicato Nacional Democrático, el cual se reúne de las cuotas sindicales que se les rebaja a los obreros de las plantas y minas, sin embargo reiteró ya se están acabando los ahorros que se tenían en la sede del Sindicato Nacional Democrático y de continuar así podrían incluso ser desalojados de las oficinas que rentan desde hace años para los integrantes del Comité Nacional del gremio.

“Lo que sí es es que ya no tenemos cómo mantenernos, tenemos gastos administrativos, tenemos gastos de servicios como la luz, el teléfono, el agua, y en estas mismas condiciones está la Sección 147 y la 288”.

Hasta este momento la única justificación de la empresa es que no tienen recurso económico para entregar los pagos al Sindicato, aun y cuando las cuotas son descontadas de la nómina a los trabajadores sindicalizados y retenidas por la empresa.

“Se ha platicado con los directivos y la respuesta es la misma ‘es que no hay’, malamente gastaron ese dinero que no les corresponde”.

Leija Escalante reiteró que se ha tocado fondo en la empresa acerera más grande de Latinoamérica y es insostenible la situación.

“Ya estamos cansados, ya queremos una solución ya vamos para casi cuatro meses y no te hablo de Hércules, Coahuila, de la Región Carbonífera, de la mina 8 y de la planta lavadora de carbón, estamos en unas condiciones paupérrimas y la verdad ya no hallamos para dónde”, expresó el líder sindical.

Para la semana entrante, el Sindicato Nacional Democrático organizará el movimiento masivo con trabajadores y todas las personas que dependen directa e indirectamente de Altos Hornos de México, ya se han estado recibiendo llamadas de apoyo de los alcales de Monclova y Frontera, Mario Dávila Delgado y Roberto Piña Amaya, respectivamente, y otros funcionarios, además de instituciones educativas y del comercio de Monclova.