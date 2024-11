POLITICÓN: NET Saltillo: Choferes y concesionarios, ¿le temen al cambio o a perder beneficios y excesos?

I. ¡QUÉ NERVIOS!

En el Palacio Legislativo de Coss, el pleno del Poder Legislativo aprobó ayer, por unanimidad, remitir al titular del Poder Ejecutivo el listado con la veintena de nombres que acudieron al proceso para designar al titular de la Fiscalía General de Coahuila. De acuerdo con el procedimiento establecido, el gobernador del estado analizará la lista y escogerá de esta una terna que remitirá al Congreso para que de entre ellos surja el nuevo fiscal. Dos dudas existen solamente en torno a este procedimiento: los nombres del segundo y tercer integrantes de la terna, es decir, de quienes acompañarán a Federico Fernández Montañez en calidad de escuderos.

II. SIN OBSTÁCULOS

Por cierto: todo indica que tenían razón quienes nos advertían de que el proceso se encuentra “blindado” −tanto en términos jurídicos como políticos−, pues los que decían estar a punto de lanzar un misil, que impactaría por debajo de la línea de flotación del procedimiento, nada más no se animaron a desplegar la estrategia que presumían en privado. Algo habrán visto de último minuto... o realmente nunca tuvieron intención de hacer nada.

III. INSISTENTE

Y en el Poder Legislativo andando, el que ayer decidió repetir la fórmula que ya había utilizado en julio pasado fue el lagunero Antonio Attolini Murra , quien presentó en tribuna una iniciativa para reformar dos leyes... ¡federales! En estricto sentido es algo que se vale: hacerle al Congreso local una propuesta para que este la haga suya y la convierta en una iniciativa que se eleve al Congreso de la Unión para que, allá sí, se inicie el trámite legislativo que eventualmente convierta en ley la idea que, para el caso que nos ocupa, implica homologar el periodo de descanso para ambos integrantes de la pareja cuando tengan o adopten un hijo.

IV. ¿NOMÁS PA’ LA FOTO?

Sin embargo, resulta imposible no cuestionar, al ser Attolini integrante del nuevo partido hegemónico, ¿por qué no habla con sus colegas de Morena en el Congreso de la Unión y les entrega la iniciativa para que se apruebe con rapidez? El morenismo ya nos dejó muy claro que, cuando quiere, el proceso legislativo avanza a velocidad warp... ¿o será que el asunto no es realmente empujar cambios que expandan los derechos de los trabajadores, sino nada más “dar la nota”? Es pregunta sin filos partidistas...

V. LOS CACHARON

Ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones: la Nueva Estrategia de Transporte de Saltillo ( NET ), que impulsa la administración de Chema Fraustro , enfrenta resistencias porque, entre otras cosas, implica la renuncia a beneficios y excesos por parte de concesionarios y choferes. Un ejemplo de ello es la noticia difundida ayer relativa a cómo, gracias a la incorporación de cámaras en las unidades del transporte, se detectó a dos operadores fumando mariguana ¡mientras se encontraban en servicio! Y si eso ocurre, a pesar de que los choferes saben que están siendo vigilados, nada más imaginemos lo que no ha ocurrido en las unidades del transporte público.

VI. TARJETA ROJA

Lo deseable es, desde luego, que con la NET llegue una política de cero tolerancia a esta y cualquier otra conducta que vaya en detrimento del servicio, implique un riesgo a los usuarios o pueda configurar un delito. Por lo pronto, se ha informado que los choferes están suspendidos de sus labores y que podrían ser castigados hasta por un año, además de otras sanciones a las que podrían hacerse acreedores. Esperemos a ver el resultado final de los procedimientos iniciados.

VII. A CABALLO DADO...

A propósito de lo comentado aquí sobre el evento organizado por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social , de Enrique Martínez y Morales , a través del Instituto Coahuilense de la Juventud, de Iván Terashima , nos hacen una precisión: la conferencia del influencer −o como se llame− Carlos Muñoz sobre inteligencia artificial no costó un peso al erario, pues fue gestionada por empresarios locales con cargo a sus bolsillos. Y como diría un clásico: si es gratis... pues hasta una conferencia de Carlos Muñoz. Claro que siempre queda la duda sobre si, gratis o no, resulta útil escuchar a un vendedor de humo. Por lo pronto: aclarado el punto.

VIII. A LO QUE SIGUE...

Y por cierto: el Programa Anual de Trabajo del Instituto de la Juventud ya fue cargado en la página de transparencia del organismo. Actualizado al 11 de noviembre, ahora está completo y disponible para consulta. Nos comentan que siempre estuvo elaborado, pero no se había publicado −el menor de los males, dicen−. Y bueno: si lo dicho en este espacio sirvió para que la información de transparencia fuera actualizada, ya tuvo un efecto positivo. Ahora toca revisarlo a detalle y esperar resultados concretos.

