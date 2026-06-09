Detención de Tania y “Tony” Flores se debió a amenazas e insultos a la autoridad; circulaban a exceso de velocidad: Fiscalía

Fue durante la madrugada de este martes cuando el diputado Antonio Flores y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, realizaron una serie de transmisiones a través de su página de Facebook, donde denunciaron un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la detención y posterior liberación de los hermanos Antonio y Tania Flores Guerra, ocurrida en la Región Carbonífera de Coahuila , no obedeció a motivos electorales, sino a que presuntamente no acataron una orden de revisión en un filtro de seguridad.

En las transmisiones, luego de ser liberados, los hermanos acusaron a los elementos de haberlos golpeado y de haber recibido tratos fuera de la ley durante el procedimiento.

Al respecto, horas más tarde, el fiscal ofreció una rueda de prensa en la que aseveró que la detención se ejecutó luego de que los hermanos Flores Guerra intervinieron en la revisión de un vehículo que los acompañaba, misma que fue solicitada al identificar que circulaban con exceso de velocidad.

“Los elementos identifican un vehículo, aparentemente con un blindaje. A este vehículo, al momento del alto, se le solicitan identificaciones, más en la madrugada y en un tramo estatal. A este lugar llega el diputado, impiden la revisión, abordan ese vehículo y arrancan. Ocho kilómetros más adelante son detenidos”, expresó el fiscal.

Aseveró que la detención no se trató de un tema personal en contra de la familia y que fueron las amenazas e insultos contra los elementos lo que derivó en que fueran trasladados ante el Ministerio Público, donde se realizaron declaraciones y dictámenes médicos, para posteriormente proceder con su liberación.

“Aquí no es un tema personal; es que la policía tiene que actuar con ese vehículo y con cualquier otro. Ya después de las amenazas y los insultos, se ponen a disposición del MP porque la Fiscalía tiene que concluir el proceso legal y un dictamen médico. Se concretó la revisión del vehículo sin encontrar nada y finalmente se ponen en libertad. Continúa el proceso en libertad”, dijo.

Agregó que el procedimiento aplicado es el mismo que se realiza de manera general con toda la población y señaló que contar con un cargo público no exime a ninguna persona de cumplir con las revisiones efectuadas por la autoridad.

“No importa si al momento tienes un cargo de elección popular; aquí es un estado de orden y de paz. Así seas diputado, diputada, funcionario o no, si la autoridad hace un llamado a una revisión porque te considera sospechoso, hay que hacer caso a la autoridad. Hay que destacar algo: incluso las corporaciones federales, cuando ven un vehículo, no identifican a los ocupantes. Iban a exceso de velocidad, blindados”, dijo.