Svea Hernández, la científica coahuilense que colabora con la NASA en el telescopio espacial James Webb

- ¿Cómo fue que te diste cuenta que querías dedicarte al estudio del universo?

“No fue tan romántico como en las películas. El último año de preparatoria escogías una especialidad y tenían biología, para medicina o algo parecido, administración, contabilidad, y la de ciencias era físico matemáticas. No fue que me gustara tanto, pero escogí esta última porque era un reto, y siempre me han gustado los retos”, recuerda en entrevista con VANGUARDIA.

A raíz de esa decisión, en 2003 salió a una excursión de fin de semana con su grupo, donde maestros llevaron un par de binoculares con los que observaron a la Luna y después a Marte.

“En mi cerebro algo explotó. Tratar de concebir que un instrumento tan sencillo nos puede permitir algo tan complejo como observar la estructura de la Luna, que se encuentra a 400 mil kilómetros, o a Marte. Ahí inició una chispita de algo. Fue esas veces que se te pone la piel chinita”, relata.

UNA MEXICANA SE ABRE BRECHA EN MEDIO DE CIENTÍFICOS EXTRANJEROS

Después de aprender inglés, los primeros pasos universitarios fueron en Del Río, Texas, la frontera con Acuña, Coahuila, y dos años después fue admitida en la licenciatura en Astronomía en la Universidad de Texas, donde empezó a interactuar y aprender de astrónomos durante cuatro años.

Ese fue el primer paso de una larga trayectoria académica que habría de cubrir para llegar a donde está hoy, pues el grado que se requiere para ello es el doctorado.

“No estaba 100 por ciento segura de si quería seguir con un doctorado, así que decidí buscar proyectos. Envié al menos 60 correos diciéndoles a astrónomos de todo el mundo que estaba por concluir mi licenciatura y que quería convencerme para continuar con un doctorado. Fue una etapa deprimente, porque me respondieron 10 contestando que lo sentían, pero no había oportunidades. Sin embargo, en uno de los correos me contestaron otra cosa”, cuenta Svea.

En esa respuesta, un astrónomo del Observatorio Gémini, en Chile, le abrió la puerta a un proyecto gemelo –en ese país– de un telescopio que se estaba desarrollando en Hawái. Svea se puso en contacto y tras una serie de entrevistas se dio la oportunidad, que no fue del todo fácil pues no había un salario profesional, sino una especie de contrato con beca estudiantil.

“Fue una experiencia no solo profesional, sino personal. Como estudiante en la Universidad de Texas recuerdo que tenía muchos complejos, de los que no me daba cuenta: el estar en un campo de astronomía, siendo la única mexicana y de las pocas mujeres, me sentía que no pertenecía ahí y que se iban a dar cuenta. A veces trataba de no sonar mexicana, y no porque pensara que me iban a discriminar, sino que estaba en el subconsciente, porque los veía que ellos habían tenido oportunidades que yo no”, recuerda.

Sin embargo, esos complejos empezaron a derrumbarse en la medida en que se vinculó al proyecto en Hawái, pues estaba conformado por un equipo internacional, donde se encontró con otras personas de América Latina, Europa y África.

“Ahí me quité esos complejos como capas de cebolla. Se veían orgullosos de ser de donde eran. Empecé a despertar y a decir: soy mexicana, que me traigan un sombrero y un tequila. Tengo que mostrarles”, dice.