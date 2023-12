¿Te encontraste? Desentierran más de 200 trabajos de brujería en panteón de Saltillo

La mujer también añadió que otros espectadores también le pidieron bajar el contenido, puesto que ellos aseguraban que no habían mandado a realizar dichos trabajos y podía provocar malentendidos, a lo que la bruja contestó que no fingieran inocencia, pues “todos dicen que no fueron ellos, entonces al brujo se le antoja verte feliz por siempre, y el brujo compra un corazón de borrego, y el brujo solo por voluntad propia dice ‘ay, voy a hacerle un amarre de amor a mi amiga porque se ve muy desolada’. No me vengan con esas cosas”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Maratón Guadalupe-Reyes; oportunidad de oro para los pequeños comercios

Para quienes aseguraban que su contenido era montado y dudaban de su veracidad, Doña Wicca mencionó “yo que p**che culpa tengo de que los brujos de Saltillo trabaje de esta manera, yo que p**che culpa tengo de que los brujos de aquí saquen fotografías a lo desgraciado y las avienten en un frasco, pero no solamente estaban en un frasco, brujerios, se les olvida que estaban enterradas dentro del frasco con las cenizas de los muertos, no solamente es decir que fueron fotografías ahí, estaban dentro de un frasco con ceniza de muerto, con tierra y piedras para hundimiento”.

Entre pláticas con sus seguidores, Doña Wicca reveló que no visitaron el panteón de San Esteban debido a que han recibido malas atenciones y agresiones cuando se han presentado en el camposanto, pero sí agradecieron los buenos tratos que algunas personas les dieron en el Puente Moreno.

Sin embargo, añadió que, aunque su intención era compartir desde ahí los rastros paranormales que alberga el sitio y lo que había detectado, también fueron alejados (ella y su pareja) por una persona y decidieron cancelar dicha transmisión.