“Orgullosamente he estado defendiendo el proyecto de la cuarta transformación todos los días y tengo las credenciales para poder aspirar. En el caso de los Moreira y Riquelme, es clara mi oposición”, expresó.

Aseveró que su alianza actual es con la gente, y esa es más fuerte que se tendrá que construir en vías de sacar al partido tricolor del poder estatal.

Dijo, que el PAN, tiene el “Síndrome de Estocolmo Electoral”, al unirse al partido que lo ha golpeado, pero señaló que la mayoría de la gente del PAN está de su lado y esperan a sumar más.

“Yo no necesito llevar grupos musicales. Esto se gana con estructuras, con gente y equipos. No sé como aspira alguien que no tiene la posibilidad de construir un equipo mínimo. Tengo la confianza de que se va a reflejar en las encuestas”, dijo.

También dijo que él no pidió ser candidato sino que fue la gente quien lo pidió desde el referéndum de revocación de mandato, al ver un supuesto boicot emprendido por el Gobierno del Estado en Coahuila, y aseveró que fue ahí donde notó que no existe una representación firme de la 4T para concluir el proyecto emprendido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.