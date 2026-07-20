‘Tercera parte del combustible de México es huachicol, según EEUU’, afirma Rubén Moreira, diputado por Coahuila

El funcionario expuso este lunes a medios de comunicación que espera que se respete el debido proceso en el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido por presunto huachicol fiscal.

El diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, afirmó que de acuerdo a autoridades estadounidenses, un tercio del total de gasolina que se vende en México es robada.

“Es importante que se esclarezca este tema porque, según las autoridades norteamericanas, la tercera parte del combustible que se vende en las gasolineras es producto del huachicol y esto afecta la economía del país. Lo segundo, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, no solamente al Gobernador, de todos y si hay culpabilidad, pues que sea sancionado”, indicó Moreira Valdez.

Respecto a las voces que han indicado que se trata de una persecución política en contra de Ruffo, Moreira fue enfático en que se deben esperar mayores investigaciones, aunque señaló ciertas irregularidades en el proceso.

“Por ejemplo, la audiencia no fue pública, y pues, queda la duda de si este personaje por ser solamente accionista ya era responsable de la operación de una sociedad. Yo me esperaría a que hubiera más resultados. No me atrevería a decir que es una persecución. Habría que ver qué sucedió”, apuntó.

Además apuntó que el tema del huachicol fiscal ya es un problema económico tan grande que la autoridad federal “hace bien” en investigarlo.

“Yo hago votos porque se siga indagando. Hay que recordar que esa denuncia sale de las autoridades locales e incluso hay un reconocimiento de Omar García Harfuch al señor Gobernador por y a las autoridades locales por esta denuncia que se hace”, añadió.