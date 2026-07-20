‘Tercera parte del combustible de México es huachicol, según EEUU’, afirma Rubén Moreira, diputado por Coahuila

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    ‘Tercera parte del combustible de México es huachicol, según EEUU’, afirma Rubén Moreira, diputado por Coahuila
    Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, afirmó que una tercera parte de la gasolina vendida en México tendría origen ilícito. OMAR SAUCEDO

El legislador coahuilense hizo un llamado a que el proceso de Ernesto Ruffo Apel se lleve a cabo con el debido proceso, aunque no lo calificó como una persecución política

El diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, afirmó que de acuerdo a autoridades estadounidenses, un tercio del total de gasolina que se vende en México es robada.

El funcionario expuso este lunes a medios de comunicación que espera que se respete el debido proceso en el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido por presunto huachicol fiscal.

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“Es importante que se esclarezca este tema porque, según las autoridades norteamericanas, la tercera parte del combustible que se vende en las gasolineras es producto del huachicol y esto afecta la economía del país. Lo segundo, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, no solamente al Gobernador, de todos y si hay culpabilidad, pues que sea sancionado”, indicó Moreira Valdez.

Respecto a las voces que han indicado que se trata de una persecución política en contra de Ruffo, Moreira fue enfático en que se deben esperar mayores investigaciones, aunque señaló ciertas irregularidades en el proceso.

“Por ejemplo, la audiencia no fue pública, y pues, queda la duda de si este personaje por ser solamente accionista ya era responsable de la operación de una sociedad. Yo me esperaría a que hubiera más resultados. No me atrevería a decir que es una persecución. Habría que ver qué sucedió”, apuntó.

Además apuntó que el tema del huachicol fiscal ya es un problema económico tan grande que la autoridad federal “hace bien” en investigarlo.

“Yo hago votos porque se siga indagando. Hay que recordar que esa denuncia sale de las autoridades locales e incluso hay un reconocimiento de Omar García Harfuch al señor Gobernador por y a las autoridades locales por esta denuncia que se hace”, añadió.

“Yo entiendo que esto que acá se descubrió es una pequeña parte de todo lo que está pasando. Reitero que el 30 por ciento o la tercera parte del combustible que circula en el país es de huachicol. Entonces como estos casos debe haber muchos más y que yo hago votos porque las autoridades coordinadas castiguen a los responsables”, agregó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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