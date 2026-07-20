Investigación ubica a ‘empresa espuela’ de Ramos Arizpe en presunta red de huachicol fiscal

Una investigación periodística reveló un presunto entramado financiero e inmobiliario relacionado con operaciones de huachicol fiscal y una refinería clandestina ubicada en Cadereyta, Nuevo León, cuyos recursos habrían sido utilizados para la adquisición de propiedades de alto valor en los estados de Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila. De acuerdo con lo publicado por Código Magenta, la estructura habría operado mediante una red de empresas, inversiones en infraestructura y operaciones logísticas que permitieron el procesamiento y distribución de hidrocarburos, además del movimiento de recursos financieros vinculados con las actividades investigadas. Entre los estados señalados dentro del esquema figura Coahuila, particularmente el municipio de Ramos Arizpe, identificado como un punto estratégico para la expansión operativa de la organización.

RAMOS ARIZPE, IDENTIFICADO COMO UN CENTRO LOGÍSTICO DE LA OPERACIÓN Según la investigación, Ramos Arizpe desempeñó un papel relevante dentro de la estructura al fungir como uno de los centros de logística y distribución para el manejo de productos derivados del petróleo. De acuerdo con la investigación, “una persona con conocimiento directo de la operación de la huachirrefinería aseguró a Código Magenta que esta estructura comandada por Ezequiel González Duelos y por Ramiro Gandara Martínez, realizó una inversión de 350 millones de pesos para la instalación de una empresa ‘espuela’ en Ramos Arizpe, Coahuila, para el manejo de productos derivados del petróleo”. La infraestructura, de acuerdo con la publicación, fue diseñada específicamente para facilitar el manejo, almacenamiento y movilización de hidrocarburos, permitiendo ampliar las operaciones fuera del estado de Nuevo León. La investigación sostiene que esta instalación habría servido como un nodo para la distribución del combustible procesado por la presunta refinería clandestina localizada en Cadereyta. GRUPO STRATEX Y ENERGY REFINADOS, EMPRESAS MENCIONADAS EN LA INVESTIGACIÓN Código Magenta señala que la operación en Ramos Arizpe se realizaba mediante Grupo Stratex S.A. de C.V., empresa que, según la publicación, constituye una pieza importante dentro del entramado corporativo investigado. El medio refiere que Grupo Stratex comparte el domicilio fiscal ubicado en Gómez Morín 955, interior 212, con Energy Refinados, empresa identificada como la pieza central de la operación relacionada con la presunta refinería clandestina en Cadereyta. La coincidencia del domicilio forma parte de los elementos expuestos en la investigación periodística para establecer la relación entre ambas compañías.v

PERSONAS SEÑALADAS DENTRO DEL PRESUNTO ENTRAMADO La investigación identifica a Ezequiel González Duelos y Ramiro Gándara Martínez como los principales responsables de la estructura empresarial, a quienes describe como socios igualitarios dentro de la operación conjunta. Asimismo, menciona a Marcelo Flores Serna, hermano del secretario general de Gobierno de la administración encabezada por Samuel García en Nuevo León. De acuerdo con el reportaje, Flores Serna participó como delegado especial durante una asamblea de Energy Refinados y su despacho jurídico, Flores Serna y Asociados, tenía oficinas en el mismo complejo inmobiliario donde se ubican las empresas señaladas. La publicación presenta estos elementos como parte de las conexiones corporativas y administrativas documentadas durante la investigación. INVESTIGACIÓN VINCULA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA CON DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS El reportaje sostiene que la denominada “empresa espuela” fue concebida para operar infraestructura destinada al manejo de productos petrolíferos. Según la información difundida, este tipo de instalaciones habría permitido fortalecer la logística para transportar combustibles procesados desde Nuevo León hacia otros puntos del país mediante infraestructura ferroviaria o de carga.

INVESTIGACIÓN TAMBIÉN DOCUMENTA PRESUNTAS OPERACIONES INMOBILIARIAS Además del componente logístico, la investigación de Código Magenta refiere la existencia de un presunto esquema financiero mediante el cual recursos derivados de las operaciones investigadas habrían sido utilizados para adquirir bienes inmuebles de alto valor. Las propiedades mencionadas por el medio se ubicarían en Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila, como parte del patrimonio presuntamente vinculado a la organización. La publicación forma parte de una investigación periodística sobre la operación de la presunta refinería clandestina en Cadereyta y los mecanismos empresariales, financieros y logísticos que, según el reportaje, permitieron su funcionamiento.