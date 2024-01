Torreón: Estudiante de sexto grado amenaza con tiroteo y encuentran arma blanca en su mochila

TORREÓN, COAH.- Una movilización policiaca se registró en un colegio privado de Torreón debido a la amenaza de un tiroteo, según informó la Dirección de Seguridad Pública.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles a las 08:30 horas en el Colegio Inglés de Durango, Campus Torreón, ubicado en el ejido La Joya, de este municipio.

Después de recibir la presunta amenaza, algunos padres de familia se dirigieron al plantel y otros enviaron mensajes de texto por temor a que sus hijos resultaran heridos.

La Policía Municipal informó que se trató de un estudiante de sexto grado de primaria, quien presuntamente amenazó a sus compañeros con una navaja que fue encontrada durante la revisión de su mochila.

En el lugar, algunos padres de familia solicitaron medidas drásticas contra el menor, ya que han pasado tres meses de injurias hacia otros estudiantes.

Confesiones de algunos alumnos indican que para el 14 de febrero ya tenía planeado realizar un tiroteo en otra escuela.

Desde hace tres meses, el estudiante ha realizado varias amenazas de tiroteo, intimidando a sus compañeros, y estas amenazas han sido reportadas a la directora, quien hasta ahora no ha tomado medidas.

En este ciclo escolar, el agresor ingresó al sexto grado de primaria del Colegio Inglés, proveniente del Colegio Cervantes, donde el 10 de enero de 2020, un alumno con dos armas acabó con la vida de una maestra y la suya propia, además de herir a otras dos personas.

Padres de familia del Colegio Inglés han estado informando a la Policía Municipal durante las últimas dos semanas, solicitando un operativo mochila, el cual se llevó a cabo hoy, encontrando una navaja dentro de la mochila del estudiante, sin embargo, la directora del plantel intentó minimizar el incidente.

SE SUSPENDIERON LAS CLASES

Nayeli Ramírez, una de las madres de familia, dijo que la comunidad del plantel desde el lunes conoció el problema, pero el día de hoy, en virtud de que la dirección del plantel no daba ninguna respuesta, se reunieron los padres de familia y confirmaron que el menor efectivamente portaba la navaja en su mochila.

“El plan del ataque no era para el día de hoy, sino para el 14 de febrero, se estaba poniendo de acuerdo con otros niños para el intercambio de regalos y dijo que iba a reglar un tiroteo”, reveló.

Al término de la reunión, los padres de familia decidieron retirar a sus hijos de la escuela, hasta en tanto les confirmen si el alumno conflictivo sea dado de baja, porque en ocasiones solo los suspenden por no portar el uniforme, por no hacer la tarea o por no traer el cabello corto.