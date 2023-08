Torreón inicia trabajos de reparación del drenaje sanitario en Valle del Nazas

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 15.6 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, pusieron en marcha los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Valle del Nazas.

El Alcalde dijo que las obras de drenaje son indispensables, y más cuando atienden problemas históricos.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena desactivó minas en Coahuila y 16 estados más, plantadas por organizaciones criminales

“A problemas históricos, soluciones extraordinarias, este tipo de obras aunque no se ven, van a beneficiar a un número importante de personas”, comentó el edil.

Dijo que es la primera de tres obras con una inversión de 40 millones de pesos, con el objetivo de que los vecinos cuenten con un servicio de drenaje eficiente en el oriente de Torreón.

Es importante que los vecinos sepan que se lleva tiempo, que es una obra importante, que no se ve, pero todas estas siete cuadras eran un basurero no hace mucho, hoy no solamente las limpiamos, no solamente habrá una obra de de drenaje, sino que iniciamos la rehabilitación de todas las plazas en conjunto con el Gobierno del Estado, comentó

Cepeda González agradeció la presencia de los vecinos y les pidió estar atentos de la obra.