Torreón: Padres de familia cierran primaria Sertoma 1965 por falta de maestros

TORREÓN, COAH.- Desde las siete de la mañana de este miércoles está tomada la escuela primaria Sertoma 1965 de Torreón debido a la falta de maestros.

El plantel se ubica en la Segunda Rinconada de la Unión, al poniente de la ciudad, y fueron madres de familia quienes decidieron tomar esta medida, pues aseguran que las autoridades educativas han hecho caso omiso, pese a que la falta de maestros afecta el proceso enseñanza-aprendizaje

Denunciaron que en primer grado la maestra atiende a 62 niños, lo que hace imposible que aprendan algo.

“Tenemos que cerrar la escuela para que nos manden un maestro, porque hemos estado haciendo oficios al supervisor y no nos hacen caso”, señalaron padres de familia entrevistados.

AUTORIDADES SE HACEN PRESENTES

A la manifestación, acudieron representantes de la supervisión escolar de la Sedu para dialogar con los padres de familia y les propusieron que abrieran la institución educativa y que el próximo martes 17 de septiembre les darían una resolución.

Al inicio del ciclo escolar 2024-2025 les informaron que había capacidad solo para 36 alumnos en primer grado y que quienes llevaron a sus hijos después, aun sabiendo que no había maestros “fue por su voluntad”.

Sin embargo, la escuela no puede negar el derecho al niño ni al padre de familia de elegir una escuela de su preferencia, pero sí se les hizo la aclaración de que no podían quedar todos más que 36.

“La escuela no se va a abrir hasta que manden al maestro, ¡no nos vamos a ir!, hay escuelas que están cerrando porque no tienen niños y esta que tiene alumnos no tiene maestros”, señalan.