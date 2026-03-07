8M: ‘Sumando niñas’: una década acercando a niñas de Torreón al mundo de la ciencia

TORREÓN, COAH.-

En muchas regiones del País, las niñas siguen teniendo menos oportunidades para acercarse a la ciencia y la tecnología. Frente a este panorama, iniciativas educativas impulsadas desde las aulas están demostrando que es posible cambiar esa realidad.

Ese es el caso de “Sumando Niñas”, un proyecto nacido en Torreón que desde hace una década acerca a niñas y adolescentes del estado al mundo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

“Sumando Niñas es un proyecto con enfoque social que acerca a niñas de distintas escuelas públicas de Torreón a la ciencia y la tecnología. El apoyo educativo en STEM que impulsa Fundación RobotiX en México también nos ha permitido participar durante siete años en FIRST LEGO League”, afirmó Sergio Robles Ramos, ingeniero en Electrónica y Comunicaciones y docente con más de 25 años de experiencia, quien dio vida a la iniciativa.

La idea surgió en 2016, cuando el profesor atravesaba un momento de reflexión sobre su vocación docente al observar que muchos estudiantes con mayores oportunidades educativas no siempre aprovechaban lo que tenían a su alcance.

Inspirado por la lectura del libro Half the Sky y por el testimonio de exalumnas que regresaron a contarle que habían decidido estudiar ingeniería química y biotecnología gracias al impulso recibido en sus clases, decidió crear junto con algunos estudiantes un club escolar para motivar a más niñas a interesarse por la ciencia y la tecnología.

“Si desde el aula lograba impactar a dos o tres jóvenes por generación, pensé que con un proyecto más amplio podríamos llegar a muchas más”, recuerda.

Así nació “Sumando Niñas”, que comenzó con cuatro jóvenes mujeres, un estudiante y Sergio como mentor, reuniéndose incluso durante los recreos escolares y operado principalmente por estudiantes de preparatoria interesados en convertirse en agentes de cambio social.

En diez años de trabajo, la iniciativa ha impactado a más de 200 niñas y jóvenes mujeres:—150 niñas formadas en programas de ciencia y tecnología.—50 jóvenes impulsadas en proyectos de emprendimiento social.

Aunque también participan niños, el objetivo central es claro: abrir oportunidades para que más niñas se acerquen a las STEM y desarrollen habilidades para resolver problemas en cualquier área de su vida.

DEL AULA A LOS ROBOTS

En este proceso, “Sumando Niñas” ha recibido durante siete años el apoyo educativo de Fundación RobotiX, a través de programas STEM que han permitido fortalecer la formación científica de las estudiantes y facilitar su participación en FIRST LEGO League, una de las experiencias educativas internacionales más relevantes en ciencia y tecnología para niñas, niños y jóvenes.

Las participantes se reúnen cada sábado durante cuatro horas para desarrollar proyectos de ciencia, tecnología y liderazgo social.

HISTORIAS QUE INSPIRAN

Uno de los casos que refleja el impacto del proyecto es el de Valeria, quien ingresó al programa a los 14 años y posteriormente se convirtió en directora general estudiantil de “Sumando Niñas” a los 17.

Su trayectoria le permitió obtener la beca “Líderes del Futuro” del Tecnológico de Monterrey, donde actualmente cursa una carrera relacionada con nanotecnología.

Otra historia es la de Andrea, quien acaba de concluir la primaria en una escuela pública y ahora busca obtener una beca que le permita continuar su formación académica mientras sigue desarrollando su interés por la ciencia.