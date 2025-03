Adeuda Simas Rural más de 160 mdp a la CFE; es imposible pagarlos: Gutiérrez Jardón

TORREÓN, COAH.- La deuda del Simas Rural con la Comisión Federal de Electricidad asciende a unos 160 millones de pesos y es imposible que el organismo operador del sistema de agua los pueda pagar, dijo el gerente administrativo del mismo, José Antonio Gutiérrez Jardón.

Se tiene que llamar a los anteriores gerentes para que aclaren los adeudos millonarios que se tienen con proveedores inexistentes que fueron detectados en la reciente auditoría que se practicó a las finanzas de la empresa de aguas.

“En el tema de proveedores estamos revisando todo, estamos pagando los que ya verificamos, pero bueno pues hay unos que la verdad no entendemos cómo tienen esos grandes adeudos con proveedores que ya los revisamos y que prácticamente no existen. Hoy en día, nosotros mandamos checar esos proveedores y no se va a pagar lo que no esté confirmado”, mencionó.

Para los demás proveedores que también reclaman el pago de sus servicios y que están plenamente justificados, hay manera de pagarles y se está haciendo.

El funcionario dijo que, si el Simas Rural optimiza el gasto y busca la forma de incrementar la recaudación a mediano plazo, sí tiene la capacidad de cubrir el adeudo con las proveedurías que están plenamente identificadas.

En esas condiciones reveló que el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento, trabaja con números rojos y tiene pasivos importantes que fueron creciendo durante muchos años, por diversas razones, incluido el alto costo por el consumo de la energía eléctrica.