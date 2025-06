POLITICÓN: No solo Jorge Torres López, construyen políticos coahuilenses palacetes en Punta Mita

I. DE ALARIDO...

¡Vaya voltereta que dieron los resultados en la elección de las magistraturas de la Sala Regional Monterrey! Y es que, primero, el aún integrante del Tribunal Electoral de Coahuila, Sergio Díaz Rendón, remontó una desventaja de más de 90 mil votos para dejar en el camino a Ernesto Camacho Ochoa y superarlo por casi 38 mil sufragios y, luego, faltando un puñado de casillas por computar, la consejera electoral del IEC, Madeleyne Figueroa, logró descontar la diferencia de 20 mil votos que, durante más de un día de cómputos, la mantuvo fuera de las posiciones ganadoras. Al final, ambos obtuvieron uno de los tres asientos del citado tribunal.

II. INCONFORME

El que no lo podía creer, nos dicen, es el candidato “defensor”, Ernesto Camacho Ochoa, pues una victoria que creía tener ya segura se le escurrió entre los dedos en cuestión de horas debido a una razón puntual: quienes le prometieron operar a su favor en tierras coahuiltecas simplemente no cumplieron su palabra. Y aunque ayer aseguraba que acudiría a la vía litigiosa para controvertir el resultado los especialistas ven difícil que sus impugnaciones puedan prosperar.

III. VIENTO EN CONTRA

Otro que ayer veía con decepción que, conforme avanzaba el cómputo de su elección, los ofrecimientos de apoyo que en su momento recibió no se estaban materializando en los hechos, es el ex secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Carlos Alberto Estrada Flores. Y es que con más de dos tercios de las casillas computadas se ubicada en un cada vez más lejano tercer lugar en la disputa por la magistratura vacante en el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa con sede en Saltillo. ¿Podrá Estrada remontar, como ocurrió en el caso de los hoy ganadores en la contienda por la Sala Regional Monterrey?

IV. AL BORDE DE UN ATAQUE

Y en la elección judicial andando, los que ya no tienen uñas y no completan para ansiolíticos son quienes participaron en la contienda para jueces de distrito. Porque, aun cuando sabían que las suyas serían las últimas boletas en contarse, luego de cinco días de espera no hay nervios que aguanten. Lo peor de todo, nos dicen, para quienes compitieron por los cargos en Coahuila, es que probablemente tampoco sea hoy cuando comiencen a ver resultados, sino hasta mañana.

V. OTRA CONTIENDA

Punta Mita, dicen los que conocen bien la pequeña península nayarita, no solamente se ha convertido en un imán para los altos ejecutivos de las principales firmas de tecnología de Silicon Valley, sino también para prominentes políticos mexicanos, entre ellos no pocos coahuilenses. Y es que, según los bien enterados, ya no es solo el tristemente célebre Jorge Torres López, quien posee una propiedad en aquellas exclusivas latitudes, sino también otros coterráneos quienes -además de haber puesto el ojo en el paradisíaco lugar- parecen competir para ver quién es capaz de construir la mansión más lujosa.

VI. DE HIPER LUJO

Quienes laboran para los más acreditados despachos de arquitectura en Monterrey no son fáciles de impresionar, pues están acostumbrados a diseñar proyectos para los capitanes de empresa regios. Pero incluso ellos, nos dicen, están asombrados del lujo con el cual les han solicitado desarrollar las mansiones de los políticos comarcanos. No se exagera, aseguran, si se afirma que los palacetes en desarrollo harían babear a un jeque árabe. ¿Será?

VII. EL MOMENTO IMPORTA

“No importa cuándo leas esto”, es una de las expresiones sarcásticas más socorridas en los memes que circulan en redes sociales y sirve para enfatizar situaciones jocosas o absurdos. Pero el que le dio la vuelta a la expresión -acaso de forma involuntaria- fue el morenista Antonio Attolini quien, al difundir -por escrito- su versión sobre el “arresto” del que fue objeto la noche del jueves pasado, en Torreón, señaló que quien le atacó, primero le insultó y enseguida le propinó “un golpe artero a la cara y sin advertencia. Todavía me duele”. La referencia al dolor sin duda obliga a señalar que “sí importa” cuándo se lea el señalamiento.

VIII. CONTRA TODO PRONÓSTICO

Más allá de lo jocoso, vale la pena señalar que las partes, el morenista y la administración municipal de Torreón, dieron muestra de madurez al resolver el incidente sin estridencias ni oportunismos. La ocasión ha dado lugar a que algunos planteen que bien podría este episodio servir de pretexto para poner fin a la estéril confrontación que han sostenido desde hace meses y que tiene, para todo efecto práctico, más o menos el mismo origen que el episodio de hace dos noches. Habrá que ver si atienden la recomendación...

IX. CRECIÓ LA FAMILIA

El alcalde Tomás Gutiérrez concretó ayer el hermanamiento de Ramos Arizpe con Mercedes, Texas, con lo cual amplió una familia en la que ya se contaban San Pedro Garza García, en Nuevo León; Sabinas, en Coahuila y, Dona, también en Texas. El hermanamiento pactado importa allá porque los texanos desean atraer más “turismo de shopping” a su popular outlet, e importa acá porque redundará en cooperación en materia de seguridad y capacitación, además de fortalecer el intercambio cultural. Y de eso se trata: de que el hecho no sea solo protocolo para la foto, sino que se traduzca en beneficios mutuos que sean visibles y concretos.